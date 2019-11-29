中國傳媒大學成立人類命運共同體研究院　國際文化貿易學者任院長

在內地培育了眾多名主播的中國傳媒大學，周五（29日）正式成立了人類命運共同體研究院（Institute for a Community with Shared Future）。官方消息透露，有國際文化貿易背景的李懷亮教授出任該研究院院長。

中傳11月29日成立人類命運共同體研究院。（網上圖片）

根據中國傳媒大學人類命運共同體研究院官方微信公眾號的消息，該校黨委書記、校長、埃塞俄比亞廣播電視局局長、黑山共和國駐華大使館大使等人出席當日舉行的揭牌成立儀式。校方當日還和部分研究院、智庫和企業簽署了合作協議書等文件。

「人類命運共同體」於2018年修憲時寫入《中華人民共和國憲法》序言。官方表述人類命運共同體是一種價值觀，也是中國把握世界潮流、人類命運走向上的智慧體現。同時，中國也強調了中國不求全球霸權，中國的目標是「構建人類命運共同體」。

暫時未有官方消息透露，新成立的研究院有哪些主要研究項目，不過校長廖祥忠曾在闡述辦學理念時提到，「在學校成立人類命運共同體研究院，通過引進國際優質教育資源、研究資源，提升國際化辦學水平。」

該院院長李懷亮的簡歷資料則顯示，他是中國傳媒大學文法學部部長、博士生導師，兼任中國傳媒大學文化貿易研究所所長。此外，李懷亮也是中國「國際文化貿易」學科建設的直接推動者，擔任國家對外文化貿易理論研究基地負責人。

（澎湃新聞）