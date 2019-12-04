【人權法案】外交部：想借涉港涉疆問題干涉牽制中國是癡心妄想

美國參眾兩院近段時間先後通過《香港人權與民主法案》和《維吾爾人權政策法案》，引起中方強烈不滿。 對此，外交部發言人華春瑩4日表示，任何人想借香港問題、涉疆問題來干涉、牽制中國的發展壯大，只能是癡心妄想。

在反修例示威活動中，部分激進示威者高舉美國國旗。（資料圖片）

華春瑩當日主持例行記者會時，被問到如何看待美國近來在涉港、涉疆問題上的一系列動作。她回應稱，美方怎麼想、打算怎麼做，應該去問美方的官員。中國的政策從來都是一貫的、明確的，而且也是說到做到的。

至於美方的動作是否與經貿問題相關，華春瑩說，中方的立場一以貫之，主張並且相信只有本著平等和相互尊重的精神，達成一個互利共贏的、雙方都能接受的協議，才是持久的、才是符合兩國人民共同利益的。

華春瑩又進一步表示，對於人權問題，對於涉港和涉疆問題，中方已經多次表明了中國政府的嚴正立場，任何人都不要低估中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和能力。

她還說，已經注意到中美傳媒的評論，大家對於美方現在的做法都已經看不下去了，都希望、都呼籲中方採取更嚴厲的行動予以堅決反制，並重申中國政府有決心也完全有能力捍衛好主權、安全、發展利益，任何人想借香港問題、涉疆問題來干涉、牽制中國的發展壯大，只能是癡心妄想。

（澎湃新聞）