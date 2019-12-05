華為就被禁參與補貼項目　控美聯邦通訊委員會違憲違法

針對美國聯邦通訊委員會（FCC）日前通過禁止華為參與聯邦補貼資金項目的決定，華為今天（5日）在深圳總部召開記者會宣布，華為在美國法院提交了起訴書，請求法院認定FCC上述決定違反美國憲法和《聯邦行政程序法》。

華為認為，FCC相關決定違反美國憲法及《聯邦行政程序法》 等法律。（資料圖片）

據早前報道，FCC於11月22日通過一項決定，將華為認定為國家安全威脅，並禁止美國農村地區營運商使用普遍服務基金（USF）購買華為設備。

華為在向聯邦第五巡迴上訴法院提交的起訴書中指出，FCC直接認定華為構成國家安全威脅，未給予華為就相關指控進行反駁的機會，違反正當程序原則，且未提供任何證據或合理理由支撐其武斷隨意的決定，違反美國憲法及《聯邦行政程序法》 等法律。

華為首席法務官（CLO）宋柳平在發布會上表示，僅因華為是中國公司，就對華為作出禁止，不能解決任何網絡安全問題。他還認為，FCC主席Ajit Pai和其他委員未提供任何證據，來證明他們認為華為構成安全威脅的指控。自2018年3月FCC首次提出這項提議開始，華為和美國農村地區營運商提交多輪事實依據和反對意見，但都被FCC忽視。

華為律師：FCC無權作國家安全認定

華為案件首席律師Glen Nager表示，FCC未按照相關標準就通過了這條僅針對華為等中國公司的決定，且FCC自身也承認是針對中國公司。他還認為， 該規則超越FCC的法定權力，因為FCC沒有權力作出國家安全認定或基於該判斷限制USF基金的使用，亦無國家安全方面的專業認定能力。

針對FCC上述決定，華為於11月22日就曾發表聲明，強調是項決定基於片面資訊及對中國法律的錯誤解讀，「在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法」。

（綜合報道）