中俄天然氣項目啟動　北京加快能源布局

國家主席習近平2日在北京同俄羅斯總統普京視像連線，共同見證中俄東線天然氣管道投產通氣儀式後，中國兩大省市在能源領域的相關動態引發外界關注。

中俄領導人視頻連線，共同見證兩國天然氣管道通氣投產。（Reuters）

據內媒《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知見」10日報道稱，「能源合作」是內蒙古和吉林黨政一把手共同關注的話題。履新不久的內蒙古自治區黨委書記石泰峰和自治區主席布小林現身北京。與此同時，吉林省委副書記、省長景俊海在北京現身。

公開報道顯示，12月8日，內蒙古自治區黨委、政府與國家能源集團在北京召開座談會；翌日，中國科技部與內蒙古自治區政府在北京召開部區工作會商會議，並簽署新一輪部區工作會商制度議定書。

簡單來看，這兩次會議聚焦的是「能源」和「科技」。在9日的會議上，石泰峰說，「內蒙古正處於產業結構轉型升級、新舊動能轉換更替的關鍵時期，迫切需要科技創新提供有力支撐，需要科技部給予更多支持」。在8日的座談會上，石泰峰說，「自治區黨委、政府將全力支持國家能源集團在內蒙古投資興業」。

中國國家能源集團董事長王祥喜說，在內蒙古的投資力度將「進一步加大」，在煤炭綠色開採和清潔高效利用、新能源可再生能源發展、新興產業培育、生態文明建設等方面持續發揮作用。

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《內蒙古日報》的報道指出，鄂爾多斯市政府與國家能源集團簽署戰略合作框架協議。鄂爾多斯市自然資源富集，特別是煤炭資源已探明儲量2,000多億噸，約佔中國的1/6。

據吉林方面披露，12月6日至9日，景俊海率隊去了中國國家發改委、國務院扶貧辦、中國石油天然氣集團有限公司，「爭取更多政策、項目、資金支持，助推吉林全面振興全方位振興。」

景俊海透露，吉林正在申報自貿區。今年年8月，中國自貿區再度擴容，數量增至18個，其中包括東三省中的遼寧和黑龍江。在與國家發改委副主任寧吉喆會談時，景俊海說，「希望國家發改委在設立中國（吉林）自由貿易試驗區、建設中韓（吉林）國際合作示範區、打造琿春海洋經濟合作示範區等事項上繼續給予吉林重點支持」。

中俄東線天然氣管道投產通氣。（VCG）

「能源」也是吉林關注的焦點。12月2日，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京的共同見證下，中俄東線天然氣管道正式投產通氣。在當時的《新聞聯播》報道，中俄代表分別在黑河、阿塔曼斯卡亞和恰揚金3個管道沿線站發言，向兩國元首匯報。當時的畫面顯示，景俊海在視頻中出現。

更多的細節也得以披露。據《吉林日報》報道，12月2日至3日，景俊海是應邀參加黑河開通儀式，並在黑河考察。當時，景俊海與參加儀式的王宜林就油氣生產煉化、重大項目實施、增加氣源供應等問題進行了對接。

景俊海指出，利用俄氣過境優勢，加緊謀劃建設一批油氣資源精深加工重大項目。「既保障能源供給、支撐經濟發展，又保護吉林綠水青山黑土地，讓群眾感受到藍天白雲也是幸福。」

僅幾天之後，12月9日，在北京，景俊海與王宜林會談。「希望雙方抓住俄氣過境契機，完善溝通交流機制，把合作意向盡快轉化為具體協議、重大項目。希望中石油進一步加大對吉林投入。」

如果關注時政的話會發現，這幾天，「能源」是個熱詞。就在12月9日，中國國家石油天然氣管網集團有限公司成立大會在京舉行。在外界看來，該公司的成立，有助於加快管網建設，提升油氣運輸能力，更能「倒逼」三大油氣公司集中精力於勘探開採，並逐步打破上游壟斷。

這場成立大會，國務院副總理韓正出席。他表示，組建國家石油天然氣管網公司「對於提高油氣資源配置效率，促進油氣行業高質量發展，保障國家能源安全，更好為經濟社會發展服務，意義重大、影響深遠。」

早在10月11日，國務院總理李克強以「國家能源委員會主任」的身份主持召開了中國國家能源委員會會議。那次會議，高層對資源的開發利用也提出了要求。比如，在煤炭資源方面，要加快輸煤輸電大通道建設，有效開發利用煤層氣；在油氣資源方面，要促進增儲上產，提高油氣自給能力等。

中共高層的判斷是，「近年來，中國能源發展取得新成就，為經濟社會發展起到了基礎支撐作用。中國仍是發展中國家，推動現代化建設，保障能源供給是長期戰略任務。」