南京大屠殺國家公祭日　中宣部：應引此為戒　共建新時代中日關係

今日（12月13日）是南京大屠殺82周年，也是第6個國家公祭日。國家公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。 10時01分，警報響起，全場為南京大屠殺死難者默哀。中宣部部長黃坤明出席公祭儀式時表示，中日兩國進入發展新時代，雙方應引此為戒，共建切合新時代要求的中日關係。

12月13日國家公祭日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升國旗、下半旗儀式。 （中新社）

+ 2

當日10時整，公祭儀式現場軍樂團奏《義勇軍進行曲》，全場唱國歌。國歌唱畢，全場默哀。與此同時，南京全城拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。默哀畢，解放軍儀仗隊禮兵將8個花圈敬獻於公祭台上。

黃坤明在致辭時表示，舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式，重溫中國人民抗日戰爭歷史，深切緬懷南京大屠殺死難者，緬懷慘遭日本侵略者殺戮的所有死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，緬懷同中國人民攜手抗擊日本侵略者而獻出生命的國際戰士和國際友人，宣示中國人民牢記歷史、不忘過去，珍愛和平、開創未來的堅定立場，表達堅持走和平發展道路的崇高願望。

他還說，中日兩國進入發展新時代，兩國共同利益及共同關切日益增多，關係面臨新的發展機遇，雙方應引此為戒，共同致力構建切合新時代要求的中日關係，凝聚共識，推動中日關係始終沿著和平友好合作的正確軌道持續向前發展。

儀式現場還有82名青少年代表朗誦《和平宣言》，寓意侵華日軍南京大屠殺慘案發生82周年。朗誦結束後，各界人士撞響和平大鐘、放飛和平鴿，共同祈願世界和平。

在南京，東南大學師生將蠟燭點燃，擺放成「和平」和「1213」字樣，悼念侵華日軍南京大屠殺遇難同胞。（中新社）

+ 4 + 3 + 2

而在前一天（12日）晚上，南京有大學師生自發舉行悼念活動，他們將點燃的蠟燭擺放成「和平」和「1213」的字樣，以表示銘記歷史，祈願世界和平。

（綜合報道）