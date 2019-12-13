打破前蘇聯49年紀錄　玉兔二號成「月面工作時間最長」月球車

內媒周五（12日）引述中國國家航天局消息稱，正在月球背面執行探測任務的「玉兔二號」月球車，截至目前已經在月球運行340餘天，成為在月面工作時間最長的月球車。

「玉兔二號」月球車在第十二月晝上午三次移動路徑車轍圖。（中國國家航天局探月與航天工程中心）

該紀錄此前由前蘇聯的「月球車1號」保持49年。據介紹，「月球車1號」是世界上第一台無人駕駛的月球車。從1970年11月17日在月球表面軟著陸到1971年10月4日停止工作，它在月面進行了十個半月的巡視移動，累計運行321天，考察了約8萬平方米的月面，拍攝照片2萬餘張。

據悉，「玉兔二號」月球車隨嫦娥四號探測器於今年1月3日共同登陸月球背面。隨後「玉兔二號」沿著斜梯緩緩駛向月面，當日22時22分，「玉兔二號」月球車成功駛上月球表面，在月背留下人類探測器的第一道印跡。一直至12月3日21時42分，「玉兔二號」按地面指令完成月夜設置，進入第12月夜。截至目前，「玉兔二號」月球車累計行駛345.059米。

而「玉兔二號」在月球背面創造新紀錄的同時，月球正面的「嫦娥三號」著陸器於7日被成功喚醒，開啟了第75月晝的新征程，再一次刷新人類探月航天器月面生存新紀錄。

（中新社）