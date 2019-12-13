擅自轉載《海賊王》牟利致漫畫公司損失千萬　河北男子涉侵權被捕

在河北廊坊，一名男子因未經授權，通過網站和微信公眾號同時轉載日本人氣動漫《One Piece 海賊王》，經估算給漫畫公司造成損失達上千萬元。該男子涉嫌侵犯著作權罪，近日被上海市奉賢區人民檢察院批捕。

《海賊王》是日本漫畫家尾田榮一郎作畫的少年漫畫作品，自1997年開始連載以來一直受到喜愛。因為高閱讀量，其電子版本在網絡轉播後點擊量也始終居高不下，一些不法分子故而企圖侵權牟利。（資料圖片）

奉賢檢察院介紹，公安機關10月28日接到報警，稱有人未經授權，擅自在其網站和微信公眾號上對株式會社集英社旗下的《海賊王》漫畫作品進行中文翻譯、貼字，再進行網絡傳播。警方隨即展開調查，2日後，辦案民警在河北警方的協助下，在河北廊坊某屋苑將疑犯王某抓獲。

經查，王某在2013年建立了某漫畫網網站，2015年申請了微信公眾號，專門用於轉載漫畫及文章資訊。由於經常轉載漫畫，他知道《海賊王》等漫畫是日本公司授權中文正版給國內公司，但國外某網站會在國內正版更新之前的幾天把中文版漫畫放在鏈結中。

自2017 年起，王某每周就把該動漫更新鏈結放在自已運營的網站上，同時把自己網站鏈結又放在公眾號上供用戶點擊觀看，其還通過加入某廣告聯盟、開通廣告服務功能等方式收取廣告費進行牟利。為防止被人察覺，其經常在幾天後國內更新正版漫畫後，把自己網站和公眾號上的盜版鏈結刪除，替換正版的鏈結。

經警方進一步認定，王某通過網站、公眾號同時轉載的侵權海賊王漫畫，每一話都有超過10萬的點擊量。另據《海賊王》漫畫作品的權利人公司估算，王某的侵權行為給該公司造成損失達上千萬元。至本月5日，上海市奉賢區人民檢察院以涉嫌侵犯著作權罪對王某依法批准逮捕。

（澎湃新聞）