【奧斯爾風波】外交部：他被假新聞蒙蔽雙眼　歡迎他到新疆看一看

土耳其裔阿仙奴球星奧斯爾（Mesut Özil，內地譯「厄齊爾」）批評中國打壓新疆穆斯林的言論引起軒然大波，引起中國球迷激烈抗議。 中國外交部發言人耿爽今天（16日）在例行記者會上表示，奧斯爾似乎被一些假新聞蒙蔽了雙眼，被一些不實之詞影響了判斷；歡迎他有機會到新疆去走一走、看一看，「只要他懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正的原則，他會看到一個不一樣的新疆。」

奧斯爾在社交平台上發文批評中國打壓及迫害新疆穆斯林。（網頁截圖）

奧斯爾於周五（13日）在Twitter貼文，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗為底，內容談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓。事件引起中國球迷激烈反應後，阿仙奴急忙「救火」，在微博發文指奧斯爾言論屬個人意見，並強調阿仙奴一貫堅持不涉及政治的原則。

耿爽面對記者提問時對事件表示，「我想你應該注意到中國足協已經就此作出了表態。作為常駐中國的記者，你應該了解普通中國民眾對此事的反應。」他又指，新疆是中國領土不可分割的一部份，中國歷史上從來沒有把新疆稱為「東突厥斯坦」，更不存在所謂的「東突厥斯坦國」。

↓↓↓ 奧斯爾事件引起中國球迷激烈反應，「剪波衫」、「燒波衫」的圖片廣泛流傳

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內媒《澎湃新聞》14日曾引述中國足協官員的回應稱，「作為一名知名球員，奧斯爾發表如此不當言論，中國足協對此表示極大憤慨和失望。『東突』不是民族問題、不是宗教問題，而是分裂主義、恐怖主義、極端主義，是為全世界愛好和平者所唾棄的。奧斯爾的言論對於許多關注他的中國球迷來說無疑是一種傷害，同時他的言論也傷害了中國人民的感情，這是我們無法接受的。」

耿爽強調，「我不知道奧斯爾先生本人有沒有去過新疆，但他似乎被一些假新聞蒙蔽了雙眼，被一些不實之詞影響了判斷，他並不知道中國政府依法保護包括維吾爾族在內的中國公民的宗教信仰自由，不知道中國政府在新疆開展的反恐維穩舉措，得到了當地各族民眾的衷心擁護，不知道新疆已經連續三年沒有發生暴恐事件。」

耿爽最後表示，中國新疆當前政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧、百姓安居樂業。「我們也歡迎奧斯爾先生有機會到新疆去走一走、看一看，只要他懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正的原則，他會看到一個不一樣的新疆。」

（綜合報道）