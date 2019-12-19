內地法院5年審結2萬宗司法賠償案　發放救助金37.47億元

最高人民法院賠償辦主任劉竹梅在周四（19日）表示，2014至2018年，全國法院依法審結各類國家賠償案件83,315件，其中司法賠償案件22,954件。

當日在北京舉行人民法院國家賠償和司法救助典型案例的新聞發布會上，據劉竹梅介紹，國家賠償包含行政賠償和司法賠償，分別是指因行政機關侵權而帶來的賠償和因司法機關行為公權力侵權所帶來的賠償。

最高法舉行新聞發布會，公布10件國家賠償和司法救助典型案例。（網上圖片）

民眾維權意識增強 2019年司法賠償案數量提升

她還表示，2019年1月1日至12月18日，全國法院共審理司法賠償案件6,449件，而以往每年審結的司法賠償案件在5,000件左右。她認為，案件數量提升原因既在於國家賠償制度愈來愈為公眾所知曉，也因為民眾對於個體權利的保護意識愈來愈強。

司法救助方面，據統計，2015年至2018年各級法院共辦理司法救助案件16.65萬件，發放救助金37.47億元人民幣，救助涉案困難民眾逾30萬人。據劉竹梅介紹，2019年1月1日至12月18日，各級法院共辦理司法救助案件26,760件，其中包括李錦蓮案、劉忠林案、張玉璽案等一批廣受關注的刑事冤錯賠償案件。

最高法當日還發布了10件典型案例，分別是5件體現產權保護的國家賠償典型案例和5件體現民生關懷的司法救助典型案例。其中，司法救助典型案例的救助申請人分別指向了被打擊報復的證人、無法偵破案件的被害人、退役軍人、未成年人、喪失家庭勞動力的老人兒童。

（中國新聞網）