外交部：半島問題沒有脫離對話協商軌道　仍在政治解決框架內

外交部今天（19日）舉行中外媒體吹風會，副部長羅照輝在會上表示，總體看，半島問題並沒有脫離對話協商的軌道，仍在政治解決框架內，依然是機遇與挑戰並存。

圖為韓國總統文在寅和朝鮮最高領導人金正恩在板門店會面。（資料圖片）

羅照輝表示，去年以來，朝鮮半島和談進程取得積極進展，經過多次高層互動和有關方面的積極努力，政治解決半島問題的大方向基本明確，各方都致力於通過對話協商緩和局勢、解決問題，致力於實現半島完全無核化，致力於建立半島和平機制取代停戰機制。近一段時間，受各種因素特別是朝美對話不暢影響，半島形勢有所趨緊，出現了一些新的動向，引起有關各方和國際社會關注。

他指出，維護半島和平穩定、推動半島問題政治解決進程符合包括中日韓在內的有關各方的共同利益。作為半島的近鄰和直接當事方，中日韓三方將繼續按照三國領導人達成的共識，保持溝通協調，堅持勸和促談，為推進半島和談、推動政治解決半島問題發揮應有作用。

他續指，當前形勢下，希望有關方面保持克制，相向而行，通過對話磋商實現良性互動，盡快找到契合點以及解決各自關切的合理方案，確保半島形勢不逆轉，始終沿着正確的方向發展。

羅照輝還透露，外交部長兼國務委員王毅周三（18日）應邀和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，討論了包括半島形勢在內的一些重要問題。羅照輝還表示，自己今天下午即將會見美方有關官員。

（澎湃新聞）