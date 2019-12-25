被指強制外籍囚犯勞動　上海青浦監獄長：英媒「想象力有點豐富」

早前，英國媒體報道稱，一個英國女孩在聖誕賀卡上發現了求救信息，信息指中國上海青浦監獄內服刑的外籍囚犯「被強迫勞動製作聖誕賀卡」，卡上的信息還督促收卡人與英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）聯繫。 對此，上海青浦監獄長黨委書記、監獄長李強直接受官媒採訪，表示英媒報道純屬無稽之談，「想象力是有點豐富」。

據央視新聞，李強表示，英媒的報道跟監獄的改造情況是背道而馳的，改造是要培養罪犯的技能。「第一，（罪犯）是自願的；第二，他的項目是根據他自己的特點申請的；第三，他的勞動，我們根據他的勞動的情況，有合理的比例，給他一定的勞動報酬。很多改造的項目更多地側重他今後如何就業，如何不再重新犯罪，包括玉雕，刺繡，紙模製作，這些項目給他們一技之長。」

據李強介紹，有意願勞動的囚犯可以得到一定勞動報酬，如果沒有扣除罰金的情況則報酬中部分作為儲備金，在他們出獄時提取，用於開始新生活，其餘的錢可以用來購買洗漱用品、日常用品以及和家人通訊等。

值得注意的是，英媒報道中賀卡紙條上提到的韓飛龍（Peter Hamphrey）曾於2013年至2015年在青浦監獄服刑。韓飛龍及其美籍華裔妻子虞英曾在2013年受雇於英國葛蘭素史克公司（GlaxoSmithKline plc）去調查該公司一名在中國的前雇員，這名雇員是揭發葛蘭素史克公司在中國行賄的舉報人。此後，中國當局處罰葛蘭素史克時候，韓飛龍夫婦也被判非法獲取公民信息罪在獄中服刑兩年。

李強指，「韓飛龍在我們監獄服刑，據我了解，時間不是很長，不超過兩年。在服刑期間，他也不是很出挑的一個，當然他也是比較有牴觸情緒的，這個我們也理解。如果對案子有看法，可以向法院申訴、控告，這些權利我們都是開通的。」

早前，涉事印刷公司浙江雲廣印業高管回應稱，公司從來沒有英國媒體所宣稱的「使用囚犯」或「與監獄合作」的情況，「我們是絕對不會有這種事情的，我不知道為什麼這些媒體會這麼說，我們也是第一次聽說這種事情」。

英國樂購（Tesco）超市也回應表示，公司有非常完善的審核系統，沒有任何證據表明其供應商違反了禁用監獄勞工的規定。

中國外交部發言人耿爽則於12月23日回應稱，「我看到了英國媒體的有關報道，這都是韓飛龍先生自己編造出來的一出鬧劇。」耿爽強調，「經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。」