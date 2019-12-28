【社區矯正法】明年7月1日實施　緩刑犯不服管理可用電子定位監控

《中華人民共和國社區矯正法》周六（28日）經第十三屆全國人大常委會第十五次會議表決通過，將於2020年7月1日起施行。 其中司法部社區矯正管理局局長姜愛東提到，該法規定可對不服從管理的指定對象，使用專門電子定位裝置加強監督管理。

全國多地均已設有社區矯正指揮中心。（資料圖片）

據內地傳媒指出，該法是完善刑罰執行、推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要制度，對社區矯正的適用範圍、管理體制與工作機制、實施程序、監督管理和教育幫扶措施、未成年人社區矯正以及法律責任等作了明確規定。至於社區矯正的對象則是指被判處管制、宣告緩刑、假釋和暫予監外執行的罪犯，為促進他們順利融入社會，預防和減少犯罪。

全國人大常委會法工委刑法室主任王愛立表示，對象都要都要經過評估沒有再犯罪的危險，對所居住的社區沒有重大的不良影響。當前有90%以上都是緩刑犯，部分人一般都屬於初犯、偶犯、過失犯，犯罪情節較輕，也有悔罪表現。王愛立指，通過適度監管和有針對性的矯正措施，充分發揮社會各方面的力量來進行矯治教育，有利於社區矯正對象順利回歸社會。

社區矯正的對象是指被判處管制、宣告緩刑、假釋和暫予監外執行的罪犯。（資料圖片）

但姜愛東有提到，社區矯正法明文規定，社區矯正機構可以運用手機定位、視像通話等信息化核查方式，掌握社區矯正對象的活動情況；對不服從管理的五類特定情形的社區矯正對象，可以按照規定的批准程序和期限，使用電子腕帶等不可拆卸的專門電子定位裝置加強監督管理。

（綜合報道）