農曆新年假期將至　攜程料內地出遊人次將達4.5億

農曆新年假期將至。內地旅遊平台「攜程」發布《2020春節「中國人旅游過年」趨勢預測報告》（下簡稱《報告》），當中指出，預計今年春節旅遊人次將達4.5億。

攜程料農曆新年假期內地出遊人次達4.5億。圖為2019農曆新年期間，香港西九龍站迎來內地遊客回程客流高峰。（視覺中國）

《報告》指出，數據顯示，2019年農曆新年假期，全國旅遊接待總人數4.15億人次，同比增長7.6%；實現旅遊收入5139億元（人民幣，下同），與前一年同期增長8.2%。2019年前三季度，國內旅遊人次與前一年同期增長8.8%。按照這一增速，預計今年春節旅遊人次將達4.5億。

《報告》稱，農曆新年長假出行的遊客中，超過30%的遊客選擇了在大年三十之前就出發，而出遊最高峰出現在大年初一。

《報告》又引述數據顯示，2020旅游過年十大熱門跟團遊目的地，分別是北京、昆明、廣州、麗江、廈門、哈爾濱、三亞、桂林、西雙版納和西安。十大熱門自由行目的地，預計為三亞、廣州、北京、廈門、成都、上海、珠海、西安、重慶和哈爾濱。

《報告》指，「旅遊過年」取代「春節回家」和「宅」，成為內地人當下最流行的方式。54％是親子遊，80後帶孩子出行最流行，7％獨自一人旅遊過年。