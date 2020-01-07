【廣州地陷】被困3人失聯37天後　救援隊搜到1具遺體　家屬冀追究

廣州地鐵十一號線沙河站施工區域，去年12月1日早上9時許發生路陷，途經該區城的1輛清污車和1輛電動單車掉落其中，共有3人被困，失去聯絡。 1月6日，也就事發後第37天，廣州地鐵通報稱，搜尋人員當日凌晨4時30分在搜尋區域地下21米左右，發現了羅姓失聯男子的遺體。羅男家屬表示，得知遺體找到後心裏很悲痛，希望追究此次事故的責任。目前仍有2名失聯者下落不明。

廣州地鐵地盤出現路陷，形成一個大坑。（中新社）

據此前報道，發生地陷的路段為廣州地鐵11號線沙河站施工區域。其中2名被困人員為父子關係，姓石，湖南邵陽人，事發時駕駛清污車途徑該路段。另一人為53歲的羅姓男子，湖南耒陽人，事發時駕駛電動單車經過該路段。

1月6日下午5時50分，廣州地鐵官方微博發布消息稱，發生塌陷後，應急搶險指揮部千方百計組織搜尋失聯人員。當日4時30分，搜尋人員在搜尋區域地下21米左右，發現了一名失聯人員。經醫護人員確認，該人員已無生命體徵。另經警方初步確認，遇難者為羅姓失聯人員。相關情況已通知其家屬，並開展家屬安撫工作。其餘2名失聯人員的搜尋工作仍在進行中。

遇難者羅男的弟弟表示，其於6日下午已得知哥哥遺體被找到的消息，心情很悲痛，「活生生的一個人就這樣被埋到地下去，這一個多月來，家屬都在等待著見到他。」

報道稱，事發前，羅男已在廣州工作了10多年，其在一家清潔物業公司擔任主管職位。事故發生時，羅男騎著電動單車行駛在塌陷區上方，不幸被困。遺體被找到後，羅男弟弟表示，「這不是天災而是人為的事故，事發時廣州地鐵正在下面搞工程，他們有責任。」他希望追究責任。

地陷後，工作人員對塌陷區域進行局部回填。（中新社）

廣州市早前就此事分別於12月1日、2日、7日舉行了三次新聞發布會，三次會上均強調：正全力對被困人員實施救援，救援工作存在一定的困難。

而在事發當日，地陷區域就開始回填，這一現象也引起了討論。在1日晚第一次新聞發布會，廣州地鐵集團建設總部總經理孫成偉表示，由於現場多次發生塌陷，範圍不斷擴大，導致施救行動多次受阻，且危及塌陷區周邊安全。根據專家組意見，現場馬上加固邊坡防止再次塌方，形成安全的救援平台，以便全面開展救援。

另據廣州地鐵微博在12月7日發布的消息，當時通過各種手段綜合研判，已初步確定了失聯車輛的地下區域。搜尋方案增加全回轉咬合樁作為擋土水結構，即從地面向下施工連續的鋼筋混應土牆，形成擋土止水的結構後，再進一步實施搜尋。

（新京報）