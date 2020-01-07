黑龍江高層人事變動　徐建國出任副省長

新年伊始，中共地方人事調整持續。日前，黑龍江省第十三屆人大常務委員會第十六次會議任命徐建國為黑龍江省人民政府副省長。

據《黑龍江日報》1月6日報道，徐建國此前任黑龍江佳木斯市委書記，於2019年12月任省政府黨組成員。

徐建國出任黑龍江省人民政府副省長。（資料圖片）

1月3日消息，佳木斯市召開全市領導幹部大會，宣布黑龍江省委關於佳木斯市委主要官員職務調整的決定：原任內蒙古自治區阿拉善盟盟委書記楊博任佳木斯市委書記。

資料顯示，徐建國生於1965年，江蘇如皋人，管理學博士學位，他曾在科技部工作了21年，2016年調任黑龍江。

徐建國1990年進入中國國家技術監督局工作6年，1995年12月進入中國科技部（原中國國家科委），21年間先後任職於發展計劃司、中國國家科技基礎條件平台中心、政策法規司、重大專項辦公室等部門，期間於2009年7月掛職任重慶市政府副秘書長兩年。

2016年8月，徐建國調任黑龍江，次月任七台河市委副書記、市長，十個月後任佳木斯市委書記，直至此次晉升副省長。

徐建國履新之後，黑龍江省政府目前呈一正七副格局，分別是省長王文濤；副省長李海濤、王永康、孫東生、畢寶文、程志明、沈瑩、徐建國。

值得關注的是，赴任黑龍江後，徐建國曾呼籲「停止向黑土地『索取』」。

2019年中國兩會上，作為中國人大代表的徐建國表示，「黑土地保護事關國家糧食安全和生態安全，是落實國家藏糧於地、藏糧於技戰略的具體舉措。而一旦黑土流失，不僅生態環境要失守，我們發展綠色有機種植、發展食品工業、由大糧倉向健康大廚房轉變，都將失去依託。」

徐建國建議，讓「中國飯碗」更多裝滿優質「中國糧食」，停止向黑土地的「索取」，讓黑土地休養生息，把黑土地保護上升為國家戰略。