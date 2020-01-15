【台灣大選】大陸網絡「武統」輿論升溫　國台辦：民進黨逼出來的

2020年台灣大選已落幕，蔡英文以創紀錄的817萬票連任總統，對此中國大陸網絡瀰漫「武統」論調。對於這一情況，國台辦在1月15日（周三）的記者會上進行回應。

在記者會上，有媒體提問蔡英文勝選之後，大陸網絡主張「武力統一台灣」的聲音迅速升高，請問發言人對此有何評論？國台辦發言人馬曉光回應指，大陸對台大政方針是一貫的、明確的，不會改變。

馬曉光說，他倒是要提醒，民進黨和「台獨」勢力應該嚴肅思考一下，為什麼近些年來大陸民間會出現越來越多的「武統」聲音？這是被他們的倒行逆施逼出來的，他們應該認真思考，到底要把台灣和兩岸關係帶向何方。

1月11日，台灣大選結果出爐，蔡英文勝選。當晚，馬曉光稱，大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑。

縱觀中國大陸網絡聲音，「力挺蔡英文勝選，這樣大陸才會使用武力統一台灣」此起彼落。除網民外，大陸退役軍官、學者近來也多就「武統」話題展開討論。解放軍原總參謀部上校岳剛去年11月稱，一旦攻台，解放軍希望速戰速決，爭取在72小時控制台灣局勢，最長不超過7天。這麼短時間內，美軍是無法馳援的。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮則在去年7月份指，一旦開戰，大陸進攻台灣，像玩似的，現在消滅台灣20萬軍隊一點問題沒有，金燦榮說，「台軍20萬人，在大陸軍隊面前就是一堆肉，沒有意義」。

在輿論場外，解放軍亦在整軍備戰。解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊於1月11日發布「開戰」訓令。由於73軍被指是攻台主力部隊之一，恰逢2020年台灣大選，開訓時間值得玩味。

另外，東部戰區海軍，即東海艦隊亦於1月11日發布消息，指海軍某驅逐艦支隊在某海域進行「5天4夜」的高強度海上實戰化演練。東海艦隊出動052D導彈驅逐艦廈門艦、052C導彈驅逐艦濟南艦，進行編隊演練、實彈射擊演練、防空反導演練。