【武漢肺炎】發燒患者急增　湖北衛健委：進入第二波流行上升期

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎持續擴散，湖北省周五（24日）召開例行新聞發布會，通報全省疫情和防控工作的最新進展。 副主任柳東如表示，當前之所以有大量發燒病人在門診就診，專家指是因為目前正值疾病高發期，流感流行的高峰期，同時新型冠狀病毒感染的肺炎進入第二波流行的上升期，三期疊加，以及再加上有少數患者受不實消息影響，恐慌性就醫。

武漢市第七醫院在發熱門診外排隊就醫的市民，人龍大概有百多米長。（健康時報）

據柳東如介紹，針對當前發燒病人就診難的問題，已加大預警力度，加大技術力量，確保各地在預檢分診過程中提高鑑別診斷的水平，凡是能明確診斷的發燒病人就地就診。同時加大醫療機構實驗室檢測的覆蓋面，要求凡是具備聚合酶鏈反（PCR）檢測的醫院都進行病原學檢測，並根據病原學檢測的結果進行病例的確診，以減少病人的流動，提高早發現、早診斷、早隔離、早治療的效力。

此外，武漢市目前已確立15間定點醫院接診各醫療醫院轉診的危重症病例，同時鑑別一些不實的影像訊息，呼籲不要受不實消息的影響，造成不必要的恐慌。

武漢醫院的發熱門診人滿為患。（中新社）

武漢發燒市民將「分級分類」就醫

而據武漢市的最新公布，為解決發熱門診等候時間長、床位安排不及時等問題，會實施發燒市民分級分類就醫服務。第一項規定是要全員排查發燒病人。由全市各社區負責，全面排查所服務轄區發燒病人（含已就醫和未就醫市民），並送社區醫療中心對病情進行篩選、分類。對於需要到發熱門診的病人，各區統一安排車輛送達指定發熱門診就診，指定發熱門診不得以任何理由拒收病人；對於不需要到發熱門診就診的病人，由各社區落實在家居家觀察，社區負責做好市民居家觀察服務工作。

第二項規定是分類安排發燒病人。已確定或高度疑似的新型冠狀病毒感染的肺炎病人，由市衛健委負責，安排車輛送至指定治療點治療；疑似的發燒病人，留在發熱門診留滯觀察；發燒情況較輕，還不能確定為疑似的病人，由各區負責接回指定地點隔離觀察；確定不是新型冠狀病毒感染的肺炎病人，由各區負責送回家中居家觀察。

（綜合報道）