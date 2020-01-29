【武漢肺炎】北京冬奧首場測試賽原定下月舉行　組委會宣布取消

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全國，不少大型活動都臨時取消，以避免人群聚集。北京冬奧組委會今天（29日）宣布，原定於下月15日舉行的北京冬奧會首場測試賽，即2019/2020國際雪聯高山滑雪世界杯延慶站比賽取消。

延慶賽區國家高山滑雪中心的各項工程建設已大致完成。（新華社）

據內地傳媒引述北京冬奧組委會表示，自疫情疫情爆發以來，組委會高度關注疫情對延慶站比賽的影響，並在地方衛生和疾控部門的指導下，積極做好延慶賽區防疫工作。目前疫情尚未結束，北京市正積極採取防控措施，「本著對運動員、教練員、媒體記者、觀眾和工作人員健康負責的態度，國際滑雪聯合會、中國滑雪協會和2019/2020高山滑雪世界杯延慶站組委會共同決定，取消本次比賽」。

報道亦引述國際滑雪聯合會表示，聯合會的技術官員和醫療專家已於今年1月專程到延慶國家高山滑雪中心考察第14屆全國冬季運動會高山滑雪比賽，對延慶國家高山滑雪中心的賽道、雪況、賽事組織和山地運行等作出高度評價。國際雪聯將與中方保持密切溝通，選擇適當時間在延慶繼續舉辦高山滑雪國際賽事，進一步測試場地設施和賽事組織，為北京2022年冬奧會做好充分準備。

（央視新聞）