【武漢肺炎】病毒被指源於生化武器設施洩漏　中國回應

「中國的生化武器設施泄漏了冠狀病毒」的說法在多個國家流傳。1月28日，中國駐意大利使館發言人通過使館網站發聲明回應。

美國《紐約時報》2020年1月31日報道稱，關於此次病毒的虛假信息愈來愈多。YouTube上一個在韓國觀看次數最多的影片內容聲稱，「中國的生化武器設施泄漏了冠狀病毒」，這種說法在多個國家流傳。

1月28日，中國駐意大利使館發言人通過使館網站發聲明，批評「這是子虛烏有的不實報道」。

發言人指出，日前，有媒體報道，導致武漢新型肺炎的病毒可能是從當地一所軍方實驗室流出的，這是子虛烏有的不實報道。

中國疾病預防控制中心負責人已明確表示，根據研究顯示，新型冠狀病毒和非典病毒有超過85%的相似度，極有可能來自野生動物。

發言人強調，中國政府極其重視有關疫情防控，已採取前所未有的措施。有關舉措得到世界衛生組織（WHO）和許多國家的高度讚賞和認同。

發言人表示，中方將繼續本着開放、透明和高度負責的態度，對外發布有關疫情信息。中方將在進一步加強疫情防控工作的同時，繼續深化國際合作，與國際社會攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。

最近關於新型冠狀病毒的各種虛假傳聞在不斷擴散。美國《國會山報》網站1月30日報道稱，「歷史表明，病毒通常會導致陰謀論、虛假信息和歧視現象的增加」，「被兜售的恐懼或有意散佈的謠言，一直是這類致命病毒的不幸副作用」。