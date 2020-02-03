【武漢肺炎】發布會罕見一幕　國家衛健委女官員迅速摘錶引熱議

中國武漢肺炎疫情肆虐，繼武漢市長周先旺陷入名錶疑雲後，國家衛健委一名女司長在新聞發布會上因不明原因摘錶亦引起輿論關注。

綜合2月3日消息，一段央視1月27日直播的視頻顯示，在「國家衛健委新聞發布會」上，一名女主持人在一邊發言時，一邊迅速解下左手腕的手錶。這段視頻迅速引起熱議。

此次發佈會實際是1月27日國家衛健委舉行發佈會，介紹關於加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作的通知。上述女主持人系國家衛健委發言人宋樹立。

宋樹立曾在北京中醫藥大學任職近十年，後調入國家中醫藥管理局，2009年調入衛生部，出任新聞辦公室主任，2014年履新國家衛生和計劃生育委員會發言人、宣傳司副司長，2019年任國家衛健委宣傳司司長。

對於宋樹立直播摘錶一事，有網友指，她所戴的手錶很可能是江詩丹頓的縱橫四海系列表，而該錶價格在28萬元至40萬元人民幣左右。不過，也有聲音稱，宋樹立所戴的只是一塊普通的坤錶。

因為前有「表哥」陝西原安監局局長楊達才因名錶被拉下馬，所以中國民眾對此頗為敏感。至於宋樹立迅速摘錶背後是否有隱情，外界尚不得而知。

周先旺在新聞發佈會上所戴的手錶引發關注。有網民質疑，周先旺所戴的手錶形似價格在165,000元至223,000元人民幣不等的名錶江詩丹頓。（資料圖片）

除宋樹立外，武漢市長周先旺近期也陷入名錶輿論漩渦。1月31日，周先旺出席疫情工作新聞發佈會，外界注意到他所佩戴的手錶。當時有說法聲稱，他所戴的手錶疑為江詩丹頓，售價在16萬至22萬之間。

不過，也有行業人士指，周先旺在多個場合中所戴的錶均非江詩丹頓，發佈會上的錶也可能是價值1,400元的普通錶卡西歐。

雖然宋樹立、周先旺所戴手錶真實信息只有自己知道，但民眾這種「過度」的反應實際也有合理部分，因為在中共多年的反腐行動中，各種名錶成為腐敗黨政軍人員的「標配」。