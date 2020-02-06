【武漢肺炎】李克強主持中央應對疫情會議：合理配置資源避免恐慌

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續。國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強今日（6日）主持召開小組會議。 會議指出，目前除湖北外全國其他地區，新增的確診病例數目，總體保持穩定，病死率低，要合理配置資源，避免不必要恐慌。

1月27日，李克強在武漢金銀潭醫院看望慰問醫務人員。（新華社）

會議指出，要貫徹落實中共總書記習近平重要講話和中央政治局常委會會議精神，按照中央應對疫情工作領導小組部署，有針對性加強防控工作。當前要繼續集中力量抓好湖北省尤其是武漢市疫情防控。對武漢市繼續通過多種措施增加床位供給和醫護人員；對湖北其他地區通過挖掘潛能、新建醫院等增加床位，組織16個省份對口支援增加醫護力量。繼續抓好重點醫療防控物資保障。

會議強調，當前除湖北外全國其他地區新增確診病例總體穩定、病死率低，要合理配置資源，避免不必要恐慌，在繼續做好科學防控的同時，有序恢復正常生產，既為疫情防控提供更好保障，又維護正常經濟社會秩序。向重點企業派駐聯絡員，督促開足馬力生產。做好煤電油氣供應保障。強化屬地政府和企業責任，做好生產恢復後疫情防控。鐵路民航等要統籌運力，採取隔座乘車乘機等降低疫情傳播風險。學校可根據防控需要適當推遲開學錯峰開學。

會議又要求，國務院聯防聯控機制要及時協調解決防控工作中的突出問題，有針對性研究後續工作。

2月1日，李克強赴疫情防控國家重點醫療物資保障調度平台考察。（中新社）

官媒《新華社》及《人民日報》等亦紛紛刊文稱，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，黨中央高度重視，已召開兩次中央政治局常委會會議，研究部署疫情防控工作。

習近平2月3日主持召開中央政治局常務委員會稱，要把疫情防控工作作為當前最重要的工作來抓，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰。此外在加強疫情防控的同時，也要切實維護正常經濟社會秩序，努力保持生產生活平穩有序。要密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情對經濟運行帶來的衝擊和影響。

2月5日，習近平又在法治會議上指出，疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要；要嚴格執行疫情防控和應急處置法律法規，加強風險評估，依法審慎決策，嚴格依法實施防控措施，堅決防止疫情蔓延。

武漢肺炎疫情形勢依然嚴峻。截至2月5日，全國錄得確診病例28,018宗，累計治癒出院1,153宗，隔離治療26,302宗（其中重症病例3,859例），累計死亡病例563宗，現有疑似病例24,702宗。累計追蹤到密切接觸者282,813人，尚在醫學觀察的密切接觸者186,354人。