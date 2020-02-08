國務院：對脫貧攻堅「掛牌督戰」，確保貧困人口如期脫貧

國務院扶貧辦7日發布消息指，將對2019年底全國未「摘帽」（摘掉貧困縣帽子）的52個貧困縣，以及貧困人口超過1000人和貧困發生率超過10%的共1113個貧困村進行掛牌督戰，及時解決制約完成脫貧攻堅任務的突出問題，確保貧困人口如期脫貧、貧困縣全部摘帽。

據新華社消息，近日，國務院扶貧開發領導小組印發《關於開展掛牌督戰工作的指導意見》（以下簡稱「意見」），明確要求各地各單位重點督戰五項內容：一是義務教育、基本醫療、住房安全和飲水安全保障情況；二是貧困家庭勞動力新增轉移就業、公益崗位新增就業、無勞動能力家庭兜底保障情況；三是易地扶貧搬遷入住和後續幫扶措施落實情況；四是不穩定脫貧戶和邊緣戶的動態監測和幫扶情況；五是中央專項巡視「回頭看」、2019年扶貧成效考核以及各地大排查等發現問題整改情況。

意見強調，掛牌督戰要貫徹中央統籌、省負總責、市縣抓落實的體制機制，國務院扶貧開發領導小組負責掛牌督戰工作的統籌協調，研判形勢，研究部署工作，組織有關力量對掛牌縣、村開展實地督導。國務院扶貧辦跟蹤分析各地督戰進度，及時發現問題，及時彙報情況，及時推動解決。國務院扶貧開發領導小組成員單位按照領導小組的統一部署開展督導，推動政策資金傾斜聚焦，指導幫助各地解決突出問題。