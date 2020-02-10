中國紅十字會：工作組赴武漢指導防疫並堅決要求當地整改

中國紅十字會赴武漢工作組要求湖北紅十字會汲取教訓並進行徹底整改，此前湖北省當地紅十字會傳出的負面消息曾引發社會廣泛關注。

救援物資調配不及時給防疫工作帶來了困難。（新華社）

中國紅十字會官方網站北京時間2月8日發佈消息稱，自該協會黨組書記、常務副會長梁惠玲率領工作組於2月1日抵達武漢以來，工作組走訪了武漢市防疫應急物資儲備倉庫、湖北省疾控中心、火神山醫院等地點了解情況並督導捐贈物資的發放等工作。

消息稱，梁惠玲要求湖北省和武漢市紅十字會把疫情防控工作作為當前最重要的政治任務，將民眾生命安全與身體健康放在首位，具體舉措包括：完善溝通協調機制，做實做細捐贈款物接受使用工作、加快資調配效率以及及時公開物資使用信息等。此外中國紅十字總會已從江蘇、四川省抽調人手支援湖北省、武漢市紅十字會開展工作。

工作組還在湖北省紅十字會幹部大會上要求深刻汲取捐贈款物管理失職失責的教訓、迅速開展自查自糾，採取切實管用措施，堅決徹底整改到位。

據了解，在1月底中國湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情集中爆發期間，當地紅十字會接連傳出「武漢一家莆田系醫院獲贈1.6萬個口罩」，「武漢紅十字會12名在編員工工資較高」以及「央視記者探訪當地紅會被拒」等負面消息，這些消息在內地互聯網上隨即引發廣泛關注。

2月4日，湖北省紀委監委發佈消息稱，經湖北省紀委監委研究並報省委批准，決定免去張欽省紅十字會黨組成員、專職副會長職務，並給予其黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予省紅十字會黨組成員陳波黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予省紅十字會黨組書記、常務副會長高勤黨內警告處分。

此外，截至2月7日來自中國各省市支援武漢的醫護人員已有近12,000人，而8日和9日兩天內又有近6,200名醫護人員抵達武漢抗擊疫情。