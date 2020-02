【武漢肺炎】對比2009年美國H1N1疫情　在華美國人駁攻擊中國言論

中國正處在抗擊新型冠狀病毒的關鍵時刻,一些國家卻藉機對華發難。對此,意大利裔美籍作家馬意駿(Mario Cavolo)發表文章對惡意攻擊中國的言論予以駁斥。

馬意駿(Mario Cavolo)在領英上撰寫題為「各位,這裏有點兒不對勁:對比美國2009年H1N1病毒與中國2020年新型冠狀病毒」的文章引發不少網友關註。(截圖)

綜合媒體2月10日報道,自稱在華生活近20年的馬意駿2月5日在社交媒體領英上發表文章,指出「這不是一場陰謀,這只是一次悲劇。」。文中將美國2009年爆發的甲型H1N1流感疫情與中國此次新型冠狀病毒肺炎疫情進行對比,並指出,世界應該為中國前所未有的、廣泛的、積極的反應而喝彩。

文章指出,2009年,美國爆發甲型H1N1流感,這被視為國際緊急事件,並被明確定義為全球性傳染病,導致6,000萬人感染,至少18,449人死亡。

另據美國疾病預防控制中心(CDC)2012年最終統計,甲型H1N1流感死亡人數接近30萬人。但在這一嚴峻事實面前,美國花了六個月才宣布全國進入緊急狀態,同時,國際社會並未因此攻擊美國或掀起反美情緒。

文章質問西方輿論稱,在2009年H1N1流感疫情暴發期間,「是否有過任何時長內進出美國的旅行禁令?」「在美國的英國公民是否收到了離開美國的通知?」「美國人是否像現在的中國人一樣,受到了排外情緒的攻擊和打擊?」而這些問題的答案都是「沒有」。

意大利裔美籍作家馬意駿(Mario Cavolo)發表文章對惡意攻擊中國的言論予以駁斥。(網上圖片)

關於外界對湖北官員失職問題的指責,馬意駿在文中表示,「如果因為地方政府的失職而否定整個國家的政治體系,就大錯特錯了。中國各省級政府在一段時間內限制人口流動、限制交通、限制經濟活動,加上13億公民自願且負責任的配合,他們大多數人這幾周都安靜地呆在家中,等待病毒的消退。這一教科書般的反應,已經在國際社會受到稱讚。」

德國《明鏡》周刊在2020年第6期的封面上稱「新型冠狀病毒中國製造」,引發中方強烈不滿。(網絡圖片)

自中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎以來,西方媒體不乏對中國的負面報道。繼歐洲丹麥媒體發佈辱華信息——五星紅旗的星星被替換為新型冠狀病毒,德國媒體稱該病毒為「中國製造」後,美國《華爾街日報》2月3日在專欄文章《China Is the Real Sick Man of Asia》中稱中國是「亞洲病夫」。

更有甚者,荷蘭老牌電台「Radio10」的主持人日前在節目中,發表了「新型冠狀病毒暴發全是中國人的錯」「已經死了數百人,(疫情)控制不住了」等辱華言論。

此外,中國因疫情問題也遭到加拿大的歧視。對此,加拿大華裔首席公共衛生官員譚詠詩(Theresa Tam)此前在社交平台上呼籲,不要因為疫情而歧視中國人和亞洲人。

不過,中國在此次疫情中也獲得來自不少第二第三世界國家的幫助。綜合各方信息,近來,包括柬埔寨、巴基斯坦、韓國、朝鮮、泰國、土耳其、日本、俄羅斯、新加坡等國,均表態力挺中國,或施以援手。被稱為「巴鐵」的巴基斯坦領導人表示,該國願意動用所有醫療物資和儲備援助中國。新加坡領導人稍早前則稱,疫情是突發公共衛生事件,無須歧視中國人,搞種族歧視。

對此,中國外交部表示,病毒固然可怕,但比病毒更可怕的是謠言和恐慌。「疫情是一時的,而合作是長久的。面對公共衛生危機,各國應當團結合作,共克時艱,這符合各國的共同利益。」