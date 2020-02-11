【武漢肺炎】韓駐華使館掛橫幅：中國的困難就是我們的困難

﻿武漢肺炎疫情持續蔓延，繼天津、廣州、深圳等主要城市宣布實施封閉居民社區「封閉式管理」後，北京周日（9日）也發布相關通知，規定北京居民小區、村嚴格實行封閉管理。 在北京的韓國駐華大使館今天（11日）透過官方微博發文稱，「中國的困難就是我們的困難，韓國大使館與您在一起！」配圖中，掛在使館外牆上的橫幅也印上了相似的內容。

韓國駐華使館掛上橫幅，支持中國抗擊疫情。（微博）

韓國駐華使館微博配圖顯示，橫幅被掛在使館外墻不止一處，上面左右兩邊分別是中韓兩國的國旗，中間則寫下「中國的困難就是我們的困難」「中國加油！」「大韓民國駐華大使館」。

另外，韓國首爾市政府同日表示，將向北京、重慶等中國12座城市提供6億韓圜（約合人民幣353萬元）規模的救援物資，助力中國抗擊疫情。首爾市市長朴元淳表示，感謝北京市在首爾深陷中東呼吸綜合症（MERS）疫情之際派遣特使團給予幫助，希望中國能夠早日克服當前難關，恢復正常，期待首爾市與中國友好城市在困境中相濡以沫，不斷加深友誼。

韓國總統文在寅在2月3日青瓦台會議上曾表示，隨着疫情的擴散，暫時禁止來自湖北的外國人入境是為保護本國國民安全的一項不得已的防控措施。但是韓中互為友好鄰邦，「中國的困難就是我們的困難，韓國將不遺餘力地提供支援和配合，助力中國抗擊疫情。」

圖為2月10日，首爾延世大學在校內懸掛關於預防新型冠狀病毒肺炎的橫額。（AP）

據韓國廣播公司2月3日消息，在1月30日世界衛生組織宣布將中國新型冠狀病毒肺炎疫情界定為國際關注的突發公共衛生事件後，雖然世界衛生組織不建議限制旅行或貿易，但疫情仍將不可避免地對韓國經濟造成打擊。報道稱，中國市場佔韓國出口總額的25％，中國遊客佔韓國入境外國遊客的34％。

韓國經濟評論家鄭哲進表示，如果病毒的蔓延能在4月至5月之間被有效控制，韓國經濟的年增長率估計將下降0.15個百分點，而如果直到8月份才控制住疫情，則經濟年增長率將下降0.2個百分點。韓國政府應該通過防止人們對病毒的擔憂情緒擴散到經濟領域，並大力穩定金融市場，將疫情爆發的影響降至最低。

韓國政府3日稱，已準備採取政策使新冠肺炎疫情對經濟的影響最小化，並表示將採取行動平息任何金融市場的不穩定性。「我們所有的努力都需要專注於降低國內經濟受到的影響，」韓國企劃財政部長官洪楠基在首爾的一次政策會議上表示，「如果波動性加劇，政府將根據應急方案，實施預防性、迅速和精準的市場穩定措施。」

韓國中央防疫對策本部11日通報，自1月20日確診首例以來，韓國累計報告新冠肺炎確診病例28例，其中治癒出院3例。

（綜合報道）