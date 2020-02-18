【武漢肺炎】《刺針》：死亡病例病理特徵與SARS及MERS非常類似

在國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet Respiratory Medicine）周二（18日）在網上刊登全球首份新型冠狀病毒肺炎患者的病理報告，中國的研究團隊確認，重症患者最終會因為肺部大量肺泡損傷及進行性呼吸衰竭而死亡。 報告又指出，新型冠狀病毒肺炎患者的病理特徵，與SARS和中東呼吸綜合征（MERS）患者出現的病理特徵非常類似。

據了解，報告的研究團隊來自解放軍總醫院第五醫學中心感染性疾病診療與研究中心，中心主任、中科院院士王福生教授是通訊作者之一。報告指，由於此前幾乎沒有為新型冠狀病毒肺炎死亡病例進行屍檢或活組織切片檢查，故一直沒有相關的病理報告。今次的研究中，研究團隊是在其中一名重症患者死後獲取組織樣本，以研究該病的病理特徵。

該名患者的發病經過。（網上圖片）

該名患者為50歲的男性，最初症狀為輕微寒顫和乾咳，就診後其胸部X光片顯示有「雙肺多發斑片狀陰影」，其後經病毒檢測確認患上新型冠狀病毒肺炎。該名患者的治療方案有抗病毒治療及防止繼發性感染，同時有使用藥物以緩解其肺部炎症，並對治嚴重呼吸短促和低氧血症。

患者在發病後第14天下午出現低氧血症和呼吸急促加重，儘管已有插喉輸入100%濃度的氧氣，但其血氧飽和度仍降至60%，並且心臟驟停，最終在1月27日晚上6時31分因搶救無效死亡。研究團隊事後從患者的肺、肝和心臟組織中取得樣本，組織學檢查顯示兩邊肺部都有彌漫性肺泡損傷，伴隨細胞纖維黏液滲出。右邊肺部明顯已是急性呼吸窘迫綜合征（ARDS），左邊肺部亦有ARDS的早期症狀。

該名患者的右肺（A）、左肺（B）、肝（C）及心臟組織（D）的病理表現。（網上圖片）

此外，患者的肝臟樣本顯示有中度微血管脂肪變性，以及輕度的肝小葉和門靜脈活動，損傷可能是由病毒感染或藥物造成。至於心臟組織則沒有其他實質性損害，僅是間隙中有少量細胞單核炎性浸潤，顯示病毒可能不會直接損害心臟。

報告最後稱，對於重症患者來說，應考慮及時適當使用糖皮質激素和呼吸機的治療方法，從而避免ARDS的惡化，同時淋巴細胞減少是患者常見的特徵，可能是與疾病嚴重程度和死亡率相關的關鍵因素。

（綜合報道）