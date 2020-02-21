曾怒砸「牌場」　解放軍少將履新江蘇「戎裝常委」

2月20日，中共中央批准，張黎鴻少將任中共江蘇省委委員、常委；稍早前消息顯示，中央批准，空軍少將劉孝華任安徽省委委員、常委，楊征不再擔任安徽省委常委、委員職務；海南省軍區政委何清鳳，任省委常委。

據《北京青年報》旗下公號「政知圈」梳理報道，張黎鴻至遲於1月11日便已卸任陝西省軍區副司令員，赴江蘇擔任省軍區司令員。

資料顯示，張黎鴻曾長期在原蘭州軍區服役。《解放軍報》曾刊文稱，張黎鴻甘願做一名帶兵打仗的「苦行僧」。

張黎鴻多年前曾擔任原蘭州軍區某炮兵旅旅長，一次巡查訓練場過程中，發現部分營連幹部正聚在一起打牌。張黎鴻見狀一怒之下砸了「牌場」並表示：「誰幹影響戰鬥力的事，我就拿誰開刀。」

公開報道顯示，張黎鴻擔任原蘭州軍區某炮兵旅旅長多年，曾帶領部隊完成重大軍事活動，旅火力打擊能力列全區炮兵部隊第一；先後10餘次率千人百炮穿越騰格里大漠演練戰法、挺進賀蘭山古戰場設炮陣，總結創新戰法、訓法12項，發表軍事學術論文50餘篇；所在旅被上級評為先進旅（團）黨委、軍事訓練一級單位。2009年，張黎鴻被評為「全軍優秀指揮軍官」。

2015年，張黎鴻被媒體披露升任陝西省軍區參謀長，兩年後，擔任陝西省軍區副司令員。

劉孝華2019年底已經赴安徽任職，擔任安徽省軍區司令員。有媒體刊文認為，此番「戎裝常委」調整，系2019年底冬季將領調整的延續。

資料顯示，劉孝華曾任原總參軍訓部空軍訓練局局長。安徽新聞聯播畫面中可以看出，劉孝華現軍銜為空軍少將。

劉孝華的前任，此前擔任安徽省軍區司令的楊徵少將，2019年底已重返海南出任省軍區司令員。

楊征現年59歲，湖南沅江人，曾任「塔山英雄團」團長、原第41集團軍副參謀長，海南省軍區參謀長、副司令員，2017年夏季接班將滿60歲的于天明少將出任安徽省軍區司令員。

2018年1月，在各省級黨委換屆完成後，各省軍區軍政主官相繼增補進省級黨委常委班子，楊征由此兼任安徽省委常委。不過，重回海南的楊征少將沒有再擔任「戎裝常委」，由他的搭檔，海南省軍區政委、海軍少將何清鳳擔任。

2019年底，海南省委經濟工作會議召開，何清鳳以「省軍區領導」身份參加會議；今年1月22日，海口召開春節團拜會，何清鳳以省軍區政委身份出席活動。

據悉，何清鳳長期在南海艦隊工作，曾任幹部處處長、某水警區政委，還是駐海口市部隊領導。