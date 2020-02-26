【武漢肺炎】公安部：盡快糾正、制止公安在疫情期間粗暴執法

武漢肺炎疫情持續，期間不時發生地方防疫人員粗暴執法的事件，引起爭議。 針對問題，公安部今日（26日）表示，會盡快糾正、制止疫情防控期間簡單粗暴執法，防止同類事件再發生。

杜航偉表示，公安部將指導各地公安機關堅持寬嚴相濟，多一些柔性執法，多一些說理執法和人文關懷，盡量化解掉舊矛盾，不產生新矛盾。努力做到語言行為文明規範，理性、平和、文明執法。（中新社）

2月26日上午，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹《關於政法機關依法保障疫情防控期間復工復產的意見》有關情況。

公安部副部長杜航偉在會上表示，疫情期間粗暴執法的問題確實存在，公安機關一直高度重視並積極推進嚴格規範公正文明執法，通過廣大民警的努力，提高執法水平和執法的公信力。

他指出，一些地方採取了嚴格的管理措施，雖然有效，但一些群眾出不了門，下不了樓，產生焦躁、焦慮和恐慌情緒，對嚴格的管理不理解、不配合。這期間，公安機關和有關部門在處理這些事情當中，確實出現了過度執法、簡單執法、粗暴執法。

杜航偉說，對此公安部及時下發了文件，要求整改，引導廣大民警規範執法行為、執法言行，「公安部長趙克志同志對此高度重視，多次作出指示批示，要求盡快糾正，制止簡單粗暴的執法，防止類似事件再次發生。」下一步，公安部將指導各地公安機關堅持寬嚴相濟，多一些柔性執法，多一些說理執法和人文關懷，盡量化解掉舊矛盾，不產生新矛盾。努力做到語言行為文明規範，理性、平和、文明執法。

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