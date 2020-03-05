【新冠肺炎】涉玩忽職守　山東監獄管理局副局長王文杰被立案偵查

山東任城監獄集中爆發新冠肺炎疫情，多名涉事官員被立案偵查並採取強制措施。

據山東省人民檢察院微信公眾號3月4日消息，山東省人民檢察院經審查決定，依法對山東省監獄管理局原黨委委員、副局長王文杰以涉嫌玩忽職守等罪名立案偵查並採取強制措施。山東省監獄管理局生活衛生處由王文杰分管。

王文杰（左２）分管山東省監獄管理局生活衛生處。（網上圖片）

同日，山東省濟寧市人民檢察院經審查決定，依法對任城監獄原黨委書記、監獄長劉葆善，任城監獄原黨委委員、副監獄長鄧體賀以涉嫌玩忽職守等罪名立案偵查並採取強制措施。

目前，檢察機關正依法展開案件偵查工作。

在3月4日，由中共中央政法委副秘書長雷東生任組長，中共中央政法委、最高人民檢察院、公安部、司法部有關負責人蔘加的調查組，就山東省任城監獄疫情事件進行了全面調查，主要情況已查清。

經調查，任城監獄疫情事件是由1月21日從武漢自駕車到達山東濟寧的人員，傳染給監獄幹警、職工，進而造成部分幹警和罪犯感染。

較為封閉的監獄成為疫情重災區。（微博）

調查組認為，任城監獄原領導班子官僚主義、形式主義嚴重，對監獄防控工作特殊性、複雜性、敏感性認識不足，思想麻痺、管理鬆懈，致使幹警職工帶病入監、疫情迅速擴散。

隨後，山東省紀檢監察機關對省司法廳原黨委書記、廳長，省監獄管理局原黨委書記、第一政委解維俊，省監獄管理局原黨委副書記、政委姜運華，省監獄管理局原黨委委員、副局長王文杰，任城監獄原黨委書記、監獄長劉葆善，任城監獄原黨委副書記、政委劉勇剛，任城監獄原黨委委員、副監獄長陳為寧，任城監獄原黨委委員、副監獄長鄧體賀，任城監獄原黨委委員、副監獄長房德峰，任城監獄四級高級警長王文東，任城監獄幹警陳民華、孟祥磊等11人涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。

山東省監獄管理局多名領導涉嫌嚴重違紀違法問題遭立案審查調查。（山東省監獄管理局官網）

2月20日 ，山東省衛健委通報，任城監獄7名干警、200名犯人感染新冠肺炎。當時山東已多日新增個位數，防控形勢看好，未料20日一下爆出新增202例，其中200例來自任城監獄。加上此前已統計的7例幹警感染病例，任城監獄共計207人感染。

而監獄系統疫情的爆發更是引發社會震驚，中國網絡上不少聲音表示「沒想到原以為最安全的地方現在如此危險」。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾評論稱，監獄系統失守「真是不應該！這些地方要有多麼嚴重的思想鬆懈和管理漏洞，才會造成這樣的局面。