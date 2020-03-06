習近平：克服新冠肺炎疫情影響　堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利

中共總書記習近平今天（6日）下午出席決戰決勝脫貧攻堅座談會強調，各級黨委和政府要堅決克服新型冠狀病毒肺炎疫情影響，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利，要繼續聚焦「三區三州」等深度貧困地區，對52個未摘帽貧困縣和1113個貧困村實施掛牌督戰，啃下最後的硬骨頭。

3月6日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京出席決戰決勝脫貧攻堅座談會併發表重要講話。（新華社）

據新華社報道，座談會由中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持，以電視電話會議形式召開，在各省區市和新疆生產建設兵團以及中西部22個省區市所轄市（地、州、盟）、縣（市、區、旗）設分會場。各省區市提供書面發言。雲南怒江州委書記納雲德、新疆和田地委書記楊發森、河南蘭考縣委書記蔡松濤、廣西大化縣委書記楊龍文、貴州赫章縣委書記劉建平通過視頻會議系統先後作了發言。

在聽取大家發言後，習近平發表了重要講話。他強調，這次決戰決勝脫貧攻堅座談會是中共十八大以來脫貧攻堅方面最大規模的會議。會議的主要任務是，分析當前形勢，動員全黨全國全社會力量，凝心聚力打贏脫貧攻堅戰，確保如期完成脫貧攻堅目標任務，確保全面建成小康社會。

習近平強調各級黨委和政府要堅決克服新型冠狀病毒肺炎疫情影響，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。（新華社）

習近平指出，脫貧攻堅目標任務接近完成，貧困人口從2012年年底的9899萬人減到2019年年底的551萬人，貧困發生率由10.2%降至0.6%，區域性整體貧困基本得到解決。

習近平指出，脫貧攻堅戰不是輕輕鬆鬆一衝鋒就能打贏的，必須高度重視面臨的困難挑戰。剩餘脫貧攻堅任務艱巨，新冠肺炎疫情帶來新的挑戰，鞏固脫貧成果難度很大，部分貧困群眾發展的內生動力不足，脫貧攻堅工作需要加強。今年是脫貧攻堅戰最後一年，收官之年又遭遇疫情影響，各項工作任務更重、要求更高。各地區各部門要堅定不移把黨中央決策部署落實好，確保如期完成脫貧攻堅目標任務。

中國貧困人口從2012年年底的9899萬人減到2019年年底的551萬人，貧困發生率由10.2%降至0.6%，區域性整體貧困基本得到解決。（中新社）

習近平強調，要繼續聚焦「三區三州」等深度貧困地區，落實脫貧攻堅方案，瞄準突出問題和薄弱環節狠抓政策落實，攻堅克難完成任務。對52個未摘帽貧困縣和1113個貧困村實施掛牌督戰，國務院扶貧開發領導小組要較真碰硬「督」，各省區市要凝心聚力「戰」，啃下最後的硬骨頭。要鞏固「兩不愁三保障」成果，防止反彈。對沒有勞動能力的特殊貧困人口要強化社會保障兜底，實現應保盡保。