【新冠肺炎】疫情形勢轉好　河南安徽多市宣布不再每日通告

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在內地爆發逾兩個多月後，日前形勢轉好，除重災區湖北武漢外，多個省市每日新增確診病例數跌至單位數或零。 河南4個城市以及安徽的2個城市近日宣布，如無新的疫情情況，不再發布疫情每日通告。

2月27日，一名新冠肺炎治癒患者出院後與醫護人員告別。（新華社）

周四（5日），河南商丘市衛生健康委員會發布通告稱，截至3月4日24時，全市累計報告新型冠狀病毒性肺炎確診病例91例，除3例死亡外，已全部治癒。無疑似病例，密切接觸者已全部解除醫學觀察。商丘市表示，全市已連續19日無新增確診病例，自即日起，如無新的疫情情況，不再發布。

除商丘市外，河南省開封市、新鄉市、鶴壁市近日也發布通告稱，如無新的疫情情況，不再發布疫情每日通告。

周五（6日），安徽阜陽市衛健委官網亦發布消息稱，根據安徽省衛健委發布的最新疫情情況，截至3月5日24時，全市累計報告新冠肺炎確診病例155例，已全部治癒出院，無死亡病例，無疑似病例。共排查出密切接觸者4111人，已全部解除醫學觀察。全市已連續16日無新增確診病例，連續17日無新增疑似病例。阜陽市衛健委表示，即日起，如無新的疫情情況，不再發布每日疫情通告。

除阜陽市外，滁州市同日也表示，如後續病例數無變化，將不再發布疫情通告。

（綜合報道）