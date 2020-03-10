【新冠肺炎】研究：新冠病毒毒力與沙士接近，但難與人類長期共存

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍在持續，有專家認為，新冠肺炎可能轉化為一種慢性疾病，在人體內長期潛伏，和人類長期共存。 對此，天津南開大學生命科學學院副教授高山等專家發表了題為《5’非翻譯區條形碼揭示2019新型冠狀病毒毒力》的文章，文章提出，新型冠狀病毒毒力與沙士（SARS）接近，很難與人類長期共存，但要高度警惕潛伏在野生動物身上的「新對手」。

據悉，高山等研究了1200多條冠狀病毒的基因組，發現可將這種病毒分為四類：其中第一類包括中東呼吸綜合症（MERS）病毒及蝙蝠體內的HKU4病毒等，毒力最強；沙士病毒、新冠病毒同屬第二類，毒力僅次於前者；第三類則包括毒力較弱的OC43、HKU1等人類冠狀病毒；前三類之外的冠狀病毒全部歸為第四類。

新冠病毒是否突變及是否在人體內長期潛伏，是目前醫學界研究關注的重點。（新華社）

高山認為，根據現有數據，第一、二類中已發現病毒的種類和宿主種類都較少，很可能是因為毒力太強，病毒很難與宿主長期共存而逐漸滅絕，而第三類病毒毒力較弱，經過長期進化有可能獲得宿主適應性，實現在宿主中長期存在。

不過，他表示，新冠病毒不太可能進化成為第三類病毒。按照其分類和毒力，只要人類採取有力的防控措施，它大概率將走向滅絕。

高山強調，當前他們的研究主要基於對病毒基因組的生物信息學分析，仍需大量的生物學實驗確認。