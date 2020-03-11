【新冠肺炎】深圳新增輸入病例　患者巴黎抵港乘的士往深圳灣口岸

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢）疫情持續，廣東省衛健委在周三（11日）報告再有3宗境外輸入的確診病例，其中一宗病例是在深圳市，患者周二（10日）乘搭國泰航空從法國巴黎飛抵香港後，再乘搭的士往深圳灣口岸進入內地。

患者飛抵香港後，再經深圳灣口岸前往深圳。（資料圖片）

廣東省衛健委表示，該名患者2月7日因公前往法國出差，3月2日開始出現發熱症狀，3月9日從巴黎乘搭航班編號「CX260」的客機，並於3月10日抵達香港。網上資料顯示，CX260是在當地時間下午12時許起飛，香港時間翌日早上7時許到埗。患者其後經深圳灣口岸到內地，入境時體溫正常。由於患者所填寫的健康申報卡，有申報法國旅行史及發熱等症狀，故隨即就被轉送至蛇口人民醫院發熱門診就診，並在病毒檢測中呈陽性反應。該名患者目前在深圳市第三人民醫院隔離治療，病情穩定，初步判定在內地沒有密切接觸者。

另據深圳衛健委公布，患者是25歲的廖姓男子，其自述在法國期間有一名曾經共事的法國籍人士有發熱症狀。廖某抵達香港後，再乘搭的士（車牌號碼UF1749）前往深圳灣口岸返深圳。

值得一提是，香港周三有6宗新增確診病例，其中一人是國泰航空的機艙服務員，她曾於3月7日（3月8日抵港）由西班牙馬德里往香港CX320航班上執勤，航班上亦有一名內地留學生早前確診，抵港後乘的士從深圳灣口岸返回東莞。

深圳市衛健委指，廖某飛抵香港後，再乘搭的士（車牌號碼UF1749）經深圳灣口岸進入深圳。（資料圖片）

至於另外兩宗境外輸入的確診病例，患者來自同一個家庭，兩名患者自1月26日至3月8日與家人在西班牙瓦倫西亞探親，3月9日乘搭飛機前往法國巴黎再轉機往中國，3月10日抵達廣州白雲機場。兩名患者入境時的體溫正常，但海關人員對其進行病毒檢測後發現是呈陽性反應，當晚就將二人送至中山市第二人民醫院隔離治療，目前病情穩定。

該兩名患者初步判斷有46名密切接觸者，其中12名密切接觸者已安排集中隔離觀察，同時廣東省衛健委已發函至相關省份和地市進一步協查其餘密切接觸者。

（綜合報道）