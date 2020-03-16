【新冠肺炎】鍾南山：1月中旬湖北實際情況遠比公開的要嚴重

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日接受內媒《南方都市報》採訪時表示，還沒有證據證明新冠肺炎今後會變成季節性疾病。他同時披露，1月赴湖北後發現實際情況遠比公開或新聞報道的嚴重。

鍾南山近日接受內媒《南方都市報》採訪時表示，還沒有證據證明新冠肺炎今後會變成季節性疾病。（影片截圖）

對於新冠肺炎是否會變成季節性疾病，鍾南山在14日表示，現在把新冠肺炎說成是一個常態的，像流感那樣季節性出現的流行病，他覺得為時過早。他表示，這個世紀已經出現了三次冠狀病毒引發肺炎的突發公共衛生事件。2003年的非典、2013年的MERS中東呼吸綜合症及新冠肺炎，三次都是突然發生的。新冠肺炎會不會變成一個類似流感那樣的季節性流行病？目前他看可能性還不大。

鍾南山稱，根據目前監測到的資料證據，還不足以產生新冠肺炎會變成季節性疾病的判斷。圖為南昌大學第一附屬醫院象湖院區深切治療部的醫護人員在救治一名新冠肺炎重症患者。（新華社）

鍾南山又指，新冠跟流感有許多不同，其一就是傳染性比流感更強，從傳播指數來看，流感的傳播指數是接近1.5，SARS是2－2.5，新冠肺炎接近3，新冠肺炎的傳播率更高。而且相較於其他兩種冠狀病毒引發的疾病，新冠肺炎的病死率要低許多。SARS的病死率接近10％，MERS接近30％，新冠肺炎如果積極防控的話，觀察到數據也就在1％左右。

鍾南山稱，根據目前監測到的資料證據，還不足以產生新冠肺炎會變成季節性疾病的判斷，現在的證據還不夠。新冠肺炎為什麼會出現？它會不會跟氣候的變化和各種外界的生態條件變化有關？現在還不是很清楚。

1月19日鍾南山前往武漢金銀潭醫院和武漢疾控中心了解疫情。（廣州日報）

鍾：1月赴湖北後發現情況遠比公開或新聞報道的嚴重

鍾南山此前於1月18日到訪武漢考察，其後向外界透露新冠肺炎病毒存在「人傳人」的情況。他在訪問中透露，在去湖北之前就通過對廣東疑似病例的了解，發現了一些家庭聚集性傳播的證據。他表示，到了湖北以後，接到很多正在武漢臨床前線工作的學生的電話，以及此前參加了國家醫療組的醫生的一些看法。讓他比較意外的是，學生們的情緒都​​比較低落，他們反饋的一些情況，跟他後來聽到的不一樣。學生們反饋的關鍵問題就是，湖北的實際情況，遠比當時公開或新聞報道的要嚴重。

鍾南山又稱，到了湖北以後，他跟學生們詳細地了解情況，和當地交流時，他進一步追問發現在湖北一個大醫院出現了醫務人員感染。這對於突發公共衛生事件而言，又是一個非常危險的信號。所以當發現這兩個問題的時候，他就要把事實告訴政府，告訴公眾。

1月20日鍾南山向外透露，一名受感染病人已導致14名醫務人員感染。「現在可以說，肯定有人傳人現象」。

（《南方都市報》）