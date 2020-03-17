故宮東華門被汽車撞壞　肇事司機被警方帶走

3月16日晚，北京故宮東華門被一輛轎車撞壞，網傳影片顯示，有門釘損壞。

3月17日，故宮博物院官方微博回應該事件表示，「針對今日有網民發佈周一開車進入故宮事件，經核查屬實。故宮博物院對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後，我院將嚴格管理，杜絕此類現象。感謝社會各界對故宮博物院的關愛與監督。」

據稱，肇事司機已被警方帶走，事故原因還在進一步調查中。

相關影片在微博遭到大面積刪除，有網民質疑，肇事者是否有特權。有網民稱：「就想知道，這東華門是不是人民的東華門，是不是文物，是不是受法律保護，為什麼沒有任何警情通報，為什麼秒刪視頻，為什麼有人在降熱度，為什麼被屏蔽，為什麼連東華門被撞都有被加入敏感詞彙？依據的是什麼法律？動用的是什麼行政手段？什麼時候國家輿論管控和信息屏蔽管理成為特權了？」

東華門是故宮東門，始建於明永樂十八年（1420年）。東華門東向，與西華門遙相對應，門外設有下馬碑石，門內金水河南北流向，上架石橋一座，橋北為三座門。

早前，故宮亦曾陷入輿論風暴，當時，一名女子在微博發佈開平治車進故宮「撒歡兒」的照片，引發社會輿論關注。

隨後該女網友身份被起底，是原全國政協副主席何長工的孫媳。此後，何長工家族中的女兒何光瑨通過代轉聲明向外界致歉，稱「哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響」。