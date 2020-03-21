【新冠肺炎】外交部：中國已宣布向82國及世衛、非盟提供抗疫援助

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒海外多國。中國外交部發言人耿爽周五（20日）在例行記者會上說，中國政府已宣布向82個國家和世界衛生組織（WHO）、非洲聯盟提供援助，包括檢測試劑、口罩、防護服等，其中多批援助物資已送達受援方。

耿爽表示，「我們永遠不會忘記，在中國新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。」當前，中國也在向遭受疫情的國家伸出援助之手，主要正從四個方面做出努力。

中國駐韓國大使館向首爾市捐贈KF94口罩。（中國駐韓大使館）

一是在政府間援助方面，中國政府已經宣布向82個國家和世界衛生組織、非盟提供援助。二是在醫療技術合作方面，中國和世界各國分享中國的診療方案，與很多國家和國際組織舉行衛生專家視頻會議，並向伊朗、伊拉克和意大利派遣醫療專家組。三是在地方政府援助方面，中國有關地方政府已經向韓國、日本、意大利等國的城市捐贈了物資。四是在民間援助方面，中國的很多企業和民間機構已經開始為有關國家提供捐贈。

耿爽介紹了對韓國、巴基斯坦、意大利3國的援助情況。他說，中國政府向韓國援助了口罩、防護服等醫療物資，20多個地方政府通過國際友城渠道向首爾、大邱、慶尚北道等地捐贈口罩、防護服、護目鏡、檢測試劑、測溫儀等物資。中國政府第一時間向巴基斯坦援助了檢測試劑、口罩、防護服等物資，並將積極支持巴方建設隔離醫院。中國一些省市也向伊斯蘭堡市（Islamabad）、卡拉奇市（Karachi）捐贈了口罩。

他說，中國政府和多個地方政府都向意大利援助了醫療物資，第三批醫療專家組即將派出。此外，中國絲路基金決定向意大利民事保護局和倫巴第大區政府捐贈2萬個N95口罩、2萬人份檢測試劑，第一批物資已經運抵意大利。

耿爽表示，很多中方對外提供的援助物資都寫有寄語，既有「千裏同好，堅於金石」等中國古語，「道不遠人，人無異國」等韓國詩句，也有「我們是同海之浪，同樹之葉，同園之花」等意大利哲學家名言，表達了中國人民與世界各國人民加強抗擊疫情國際合作、共建人類命運共同體的心聲。

據不完全統計，中國目前已提供抗疫援助的國家有：日本、韓國、泰國、法國、俄羅斯、埃及、巴基斯坦、伊朗、意大利、西班牙、伊拉克、塞爾維亞、北馬其頓、納米比亞、柬埔寨、老撾、希臘、菲律賓、南非、埃塞俄比亞、哈薩克、白俄羅斯、古巴、智利、波蘭、荷蘭、印尼、英國、丹麥、歐盟等。

（綜合報道）