【新冠肺炎】美媒稱白宮要官員指責中國瞞疫情　華春瑩斥自欺欺人

美國Daily Beast網站3月21日報道稱,隨着美國新冠肺炎病例數不斷增多,特朗普政府開始要求聯邦政府官員統一口徑,指責中國掩蓋疫情。對此,中國外交部發言人華春瑩在Twitter轉發相關報道,連發兩條Twitter質疑美方做法是自欺欺人。

在第一條Twitter中,華春瑩連發4問:「聽說過掩耳盜鈴的故事嗎?這就是所謂的信息自由?難道美國民眾沒有權利知道真相嗎?自欺欺人和抹黑中國有助於應對疫情嗎?」

此外,在第二條Twitter中,華春瑩表示:「的確,挽救生命比挽救面子更重要。請誠實且負責任。」

此前,美國Daily Beast網站3月21日在「白宮迫使美國官員批評中國『掩蓋』新冠病毒」(White House Pushes U.S. Officials to Criticize China For Coronavirus "Cover-Up")一文中稱,白宮正在多個聯邦機構間啟動一項所謂「公關計劃」,要求官員們集中指責北京「試圖掩蓋疫情」並造成新冠肺炎在全球大流行。

報道稱,這份20日發給美國國務院官員的電報,為美國官員如何回答有關新冠病毒的問題或談論新冠病毒,以及白宮涉及中國的回應方面發布了觀點指導。Daily Beast媒體引述一位官員表示,「目前所有人的表態都圍繞這份發言指南展開」,「一切都關乎中國,我們被要求盡量向外傳遞這套論述,包括新聞記者會及出席電視節目」。