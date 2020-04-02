黑龍江伊春發生礦砂洩漏事故　污水進入呼蘭河等流域

3月28日，黑龍江伊春鹿鳴礦業有限公司鉬礦尾礦庫4號溢流井發生傾斜，導致洩水量增多並伴有尾礦砂，對水環境造成一定污染，已洩漏伴有尾砂的污水約253萬立方米，流入依吉密河和農田林地。目前，漏水點封堵工作已完成，下洩流量明顯減少。 4月1日晚，黑龍江生態環境廳通報，污水團前鋒已流經呼蘭河雙河渠首斷面下游，抵達呼蘭河慶安橋斷面前500米。

黑龍江省生態環境廳組織對事故發生地及下游點位地表水環境質量開展監測，結果顯示，事發點尾礦庫的鉬超標16.3倍，石油類超標1.8倍；依吉密河口內上斷面（事發點下游77公里）鉬超標16.0倍，石油類超標2.2倍，化學需氧量（COD）超標0.25倍；鐵力市依吉密河口內斷面（事發點下游99公里）鉬超標9.1倍，石油類超標2.4倍，COD超標0.1倍；呼蘭河雙河渠首斷面（事發點下游110公里）鉬超標4.7倍，石油類超標2.2倍，COD超標3.9倍。

鐵力市住房和城鄉建設局此前發布消息稱，洩漏事故發生後，對鐵力市依吉密河水源地造成污染，鐵力市已更改水源地為呼蘭河，啟動了第三水廠維修改造。

另據3月30日晚，伊春市政府召開的新聞發布會消息稱，下游綏化市目前繼續使用原第二水源（地下水水源）供水，慶安縣使用地下水水源，均未受影響。在築壩對洩漏點、污染水體處置的過程中，有些污水進入了農田和林地。根據監測數據，專家初步判斷，目前農田環境風險可控。

（綜合報道）