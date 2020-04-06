【新冠肺炎】專家：中國病例鋭減　疫苗臨床試驗或移海外展開

伴隨着國際疫情的嚴峻形勢，新冠病毒疫苗的研製愈加緊迫。在全球範圍內，一場新冠疫苗研發的國際競賽早已激烈展開。對於中國疫苗研發方面的進展，有專家透露了一些情況。

新冠肺炎疫苗研發成功之前，醫院用康復者血漿對重症患者進行治療。（新華社）

據內媒澎湃新聞4月6日報道，曾參與SARS疫苗研究的中國免疫學會理事長、全軍免疫學研究所所長吳玉章表示，疫苗研發至關重要的III期臨床試驗需要對症人群，在目前中國國內新增確診病例鋭減的情況下，臨床試驗或將在海外展開。

吳玉章說，即使疫苗上市後，也仍要對進行IV期臨床試驗，即對疫苗的安全性和有效性進行持續監測與後續研究，「只有人群中大範圍使用後，有些新藥的副作用或能顯現出來。」對此，吳玉章呼籲公眾保持耐心，謹慎期待，同時尊重科學規律。

此前，在3月16日，復旦大學病原微生物研究所所長、病毒學家姜世勃在國際學術期刊《自然》就發表題為《不要急於部署無充分安全保證的COVID-19疫苗和藥物》的文章，呼籲重視新冠疫苗開發中的安全問題，他寫道：「雖然情況緊急，但安全永遠是第一位的。」

據悉，在全球範圍內，新冠疫苗研發的國際競賽早已激烈展開。據世界衛生組織（WHO）統計，截至3月21日，全球共有51個候選疫苗在研發，其中有兩家已進入臨床試驗階段。

其中，美國生物科技公司Moderna在3月16日率先宣布該公司研發的mRNA疫苗開始人體試驗。同一天，中國軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司聯合開發的重組新冠疫苗（腺病毒載體）也通過了臨床研究註冊審評，進入I期臨床試驗，目前首批接種了該疫苗的志願者已經結束了14天隔離期。

3月31日，在集中療養觀察14日後，內地首位新冠疫苗試驗女生、試驗編號004的靳官萍（右）CT檢查結果顯示雙肺正常，並已回歸到日常工作與生活。（網絡圖片）

不過，對於中美的兩種疫苗，武漢大學醫學病毒研究所教授楊佔秋曾表示，在原理上略有區別。

他稱，中國這次測試的重組新冠肺炎疫苗是用腺病毒作為載體，把病毒中有保護性作用的S蛋白轉到腺病毒裏面去，做出以腺病毒為載體的重組疫苗。

楊佔秋表示，中國疫苗經過恒河猴等大動物試驗的驗證。恒河猴跟人一樣都屬於靈長類動物，用它試驗的結果會更真實地反映靈長類動物體內的過程，更接近人類的醫學特徵。

雖然美國「mRNA-1273」疫苗跳過了大動物試驗的步驟，但楊佔秋認為，也不能說美國沒有進行大動物試驗就有風險，關鍵要看效果。

目前，中國和美國的疫苗臨床實驗都在有序的推進之中，後續進展相信會有相應的通報。