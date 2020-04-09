涉嫌猥褻女企業家　湖南郴州北湖區團委書記被刑拘

4月8日晚，湖南郴州市公安局北湖分局「北湖公安局」官方微信公號發佈消息指，湖南郴州北湖區團委書記楚挺征涉嫌強制猥褻罪，目前已被刑事拘留。

4月2日，一位女企業家發出舉報信，指在一次晚上聚會中，她被北湖區團委書記楚挺征拖至另外一個房間猥褻，幸好有同學趕到，才逃脫魔爪。

舉報信中，受害人陽嬌（化名）稱，她2017年回國創業，目前是北湖區政協委員。舉報信還提供了陽嬌與楚挺徵微信聯繫的截圖，上面的內容表明，事發第二天，楚挺徵向陽嬌道歉，他在短信結尾寫道：「為昨晚給你造成的困擾和憤怒，挺徵再次表示深深的歉意，對不起！請給我機會賠罪……」

4月6日凌晨，郴州市北湖區宣傳部門發出《關於網傳北湖區一公職人員涉嫌猥褻的通報》。通報稱，北湖區委區政府對此高度重視，調查處理結果將及時向社會公布。

4月7日，據紅網消息，被實名舉報的郴州市北湖區團委書記楚挺征已被免職。

當地官方通報稱，北湖區團委書記楚挺征違規接受吃請，違反中央八項規定精神，經中共北湖區委研究決定，免去楚挺征黨內職務，並按程序免去其他職務。對其違紀行為，由中共北湖區紀委予以立案審查。涉嫌猥褻他人違法行為，郴州市公安局北湖分局已依法受理案件，正在調查。對違規參與吃請的其他公職人員視情節依規依紀給予相應問責處理。