涉嫌猥褻女企業家遭舉報　湖南郴州一團委書記被免職

日前，湖南省郴州市一名女企業家舉報稱，遭郴州市北湖區團委書記楚挺征猥褻。 4月7日，據《紅網》消息，被實名舉報的郴州市北湖區團委書記楚挺征已被免職。涉嫌猥褻他人的違法行為，郴州市公安局北湖分局已依法受理案件，正在調查。

4月5日，郴州青年女企業家陽嬌舉報稱，北湖區團委書記楚挺征對她猥褻並涉嫌強姦。受害人陽嬌自稱是一名青年女企業家，2017年回國創業，目前是北湖區政協委員。

陽嬌指，3月31日晚，她應北湖區團委書記楚挺征的邀請，到郴州一家海鮮酒樓參加飯局。晚上21時30分左右，她離開座位在包廂茶水間休息，楚挺征突然走過來，將她拖拽到隔壁包廂。「我還來不及反應，就被他直接按倒在沙發上進行猥褻，還強行脱下我的褲子意圖施暴。」陽嬌稱，後來她的同學聽到呼叫聲趕到現場，她才得以脱險。

陽嬌還在舉報信後面附上的照片顯示，其大腿外側有多處皮外傷。

有網傳消息稱，事發第二天，楚挺征向陽嬌道歉，還給陽嬌發了一首四行詩，詩的後面還留了一句英文：Even if it rained yesterday，the sun also rise（即使昨天下雨，太陽照常升起）。

此後，消息隨後在網上廣泛傳播，引起網民關注。中共北湖區紀委今天通報稱，鑑於楚挺征違規接受吃請，違反中央八項規定精神。4月6日，經中共北湖區委研究決定，免去楚挺征黨內職務，並按程序免去其他職務；對其違紀行為，由中共北湖區紀委予以立案審查；涉嫌猥褻他人違法行為，郴州市公安局北湖分局已依法受理案件，正在調查。對違規參與吃請的其他公職人員視情節依規依紀給予相應問責處理。