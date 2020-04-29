中國首艘自建海上應急指揮船下水　年內在深圳入編服役

4月28日，中國自主設計建造的首艘海上危險品應急指揮船「深海01」輪在廣州下水。

深海01即將投入使用，為中國國家戰略護航。（央視新聞客戶端）

據央視新聞報道，「深海01」是一艘可用於在液化天然氣（LNG）等危險氣體海上泄漏擴散區進行監測監控、事故應急、人員救助的專業危險品應急指揮船。

報道稱，這是中國國內首艘使用鋰電池作為混合推進動力的海上公務船，也是全球首次採用艙室微正壓維持系統以實現海上LNG 擴散區內進行監測監控和航行作業的執法公務船，船總長約78米，型寬12.8米，型深5.5米，設計吃水3.4米，滿載排水量約1450噸。

該船採用3台柴油發電機組（3X2,080千瓦）加2組磷酸鐵鋰動力電池(2X750千瓦時)的「油電」混合電力推進，雙全迴轉吊艙推進器，具備DP 1動力定位功能。

「深海01」船總長約78米，型寬12.8米，型深5.5米，設計吃水3.4米，滿載排水量約1450噸。（中新社）

規模上，船舶定員60人，設計航速不小於18節，抗風等級12級，續航力1000海里。設有直升機起降平台可滿足目前中國國內主力海上救助直升機起降使用。配備了液化天然氣（LNG）氣體探測系統、船舶大氣污染物排放檢測系統、海面溢油監測雷達、X波段防爆雷達和水下機器人（ROV）等先進設備（設施），自主開發設計了兼顧海上執法、應急指揮和船舶管理的綜合信息化系統。

據悉，這艘船由深圳市政府投資立項，深圳海事局負責建設。船舶下水代表船舶主船體及其水下附件已經建造、安裝完成。

根據建造進度，該船將於2020年內在深圳正式入編服役。「深海01」投入使用後，將在深圳水域負責安全監管、溢油監視、大氣監測和事故應急等任務，有力保障深圳港的安全運行，以更強能力服務交通強國、粵港澳大灣區、深圳先行示範區建設等國家戰略。

另據國際船舶網報道，「深海01」由中國船舶集團第708研究所設計，該研究所是中國船舶設計技術國家工程研究中心，是「九五」、「十五」國家高新技術船舶及海洋工程重大攻關項目的中堅力量。