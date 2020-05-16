被國家郵政局約談　豐巢致歉承認不完善　將延長免費期限至18小時

內地主要「速遞櫃」服務供應商「豐巢」日前宣布推出會員制，而普通用戶包裹在櫃中存放超過12小時就要收費，一時之間惹來大量不滿，浙江杭州、上海、北京都有屋苑表明會抵制。國家郵政局其後約談豐巢的主要負責人，指上述調整有全局站位不高、風險評估不夠、徵詢意見不足、應對處置不妥等問題。 豐巢在周五（15日）晚上發聲明致歉，同時宣布再作調整，免費保管時限由12小時延長至18小時。收費維持不變，超時後每12小時收費0.5元（人民幣．下同），3元「封頂」。

不少網民批評豐巢突然宣布要收費，但卻任由速遞員未經同意將速遞包裹放入櫃。（資料圖片）

國家郵政局指，《智能快件箱寄遞服務管理辦法》有明確規定，提供「速遞櫃」服務的企業，在合理的保管期限內不得向用戶收費，「豐巢此次調整免費保管期限的行為雖未違反規章禁止性規定，但在調整過程中，存在著全局站位不高、風險評估不夠、徵詢意見不足、應對處置不妥等問題，應進行深刻反思，汲取教訓」。相關負責人又指，「速遞櫃」的設立和運營雖然屬於市場行為，但又面對廣大消費者，具有一定公共屬性，故國家郵政局將其納入城鄉公共基礎設施建設範疇。

豐巢在聲明中指，誠懇接受行業主管部門和各級政府部門的批評，承認有不完善之處，與用戶的溝通與意見聆聽亦不夠充分，為此深表歉意。豐巢表示，自5月20日起，用戶免費保管時長由原來的12小時延長至18小時，超時後每12小時收費0.5元，3元封頂。同時，國務院規定的節假日將不會收費，寫字樓周六日的休息日亦有會收費。聲明又提到，會協助速遞員徵得用戶同意後才將速遞放入「速遞櫃」。

（綜合報道）