中國駐以色列大使杜偉遺體回國　王毅現身機場致哀

中國駐以色列大使杜偉日前因為身體健康原因意外去世，引發外界高度關注。5月21日凌晨，杜偉遺體運抵北京，中國國務委員兼外交部長王毅赴首都機場，向杜偉遺體致哀，並接其回家。

5月21日，王毅赴機場向杜偉遺體致哀。（ 長安街知事微信公號）

據中國外交部網站消息，外交部在機場舉行簡短而莊重的迎接儀式。在向杜偉大使靈柩敬獻花環後，王毅和杜偉的家屬以及全體工作人員三鞠躬並默哀。

王毅對杜偉大使在任期間不幸去世表示沉痛哀悼，對其親屬表示誠摯慰問。王毅表示，杜偉同志是我們的好同事、好戰友，持節出使，為維護國家利益奮鬥到最後，為外交事業奉獻了一切，我們會永遠懷念他。

當地時間20日上午，以色列外交部在特拉維夫本古里安國際機場舉行杜偉大使遺體送別儀式。以色列總統府、總理府、外交部等高級別官員和駐以使團長等使節出席。

當地時間5月17日早上，杜偉被發現在其位於特拉維夫市郊海爾茲利亞（Herzliya）的官邸內身亡，終年57歲。據當地媒體報道，杜偉疑似心臟驟停，身邊沒人照顧，助理發現時已經晚了。

針對此事，中國外交部發言人趙立堅5月18日表示，初步診斷杜偉因為身體健康原因意外去世，具體還需進一步核實。

趙立堅表示，我們對杜大使的不幸逝世表示深切哀悼，向其家人表示誠摯慰問。外交部正在盡力做好相關善後工作。

杜偉生前與以色列外交部副總司長行視頻會議。（中國外交部）

資料顯示，現年57歲的杜偉，山東諸城人，1989年進入中國外交部任職，工作主要涉及歐亞範疇。

2020年2月15日，杜偉抵達以色列履新，他最後一項公開活動，是5月12日與以色列外交部主管多邊事務的副總司長舉行視頻會議，杜偉當時表示，「願在疫情結束後儘快與巴爾副總司長會面，共商合作大計。」