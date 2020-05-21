【兩會2020】汪洋政協工作報告　強調港澳融入國家發展大局

全國政協會議今天（21日）開幕，全國政協主席汪洋作政協常委會工作報吿。在提到港澳台地區時，汪洋表示就港澳融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研。

汪洋在講話中提到，「緊緊圍繞一國兩制行穩致遠，強化港澳委員政治責任和實名擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，密切與港澳社團及界別人士聯繫，就港澳融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研。」

全國政協主席汪洋在大會上代表政協常委會作工作報告。（新華社）

他還表示，要深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往。「完善邀請海外僑胞代表列席政協全體會議、回國參加考察等機制，就僑務工作等調研考察。」

此外，對於此次「兩會」就港澳兩地工作的安排，據港媒報道，在北京的港澳政協委員收到通知，21日晚19時45分將罕見召開「通報會」，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍預計出席及發表講話，並與代表交流。有政協委員將在會上提及中國國家安全及香港《基本法》第23條仍未立法等事宜。

「23條」指的是香港《基本法》第23條，要求港府自行立法禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為。港府2003年曾推動立法，在引發50萬人上街遊行的政治風暴後擱置迄今。

香港2019年爆發「反修例」運動後，泛民派的支持度大升，未來可能在選舉取得立法會更多議席，第23條立法的機會看來更加渺茫。近來，不少人大代表、政協委員以及建制背景的智庫針對香港推動「國安法」，提出繞過香港立法會，直接由中共中央立法的主張。

據悉，21日下午2點，約2,100名來自各地的政協委員陸續抵達人民大會堂。在防疫的謹慎氛圍下，所有委員來到人民大會堂時都戴着口罩。在進入大會堂前的安檢處，工作人員會請委員們摘下口罩核對身份。

委員們和往年一樣，會在大會堂一樓聽報吿，無須隔開就坐。主席台上的座位安排也與往年沒有太大差別，座位間距沒有明顯拉大。這些安排都向外界釋放出中國已走出疫情，逐步恢復之前生活秩序的信號。

除了主流官方媒體，大約有20名來自美國、英國、俄羅斯、韓國、日本、新加坡等地的駐京外國媒體和港台媒體記者，受邀到大會堂現場報道。

出於疫情防控考量，本次政協年會為期僅七天，較原計劃縮短四天半，將在5月27日閉幕。