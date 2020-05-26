刊登漫畫諷刺美國惹反猶爭議？駐法使館：被人假冒官方Twitter

全國人大本周審議並表決「港版國安法」，香港問題再次成為國際焦點。近日有法媒報道，中國駐法大使館的官方Twitter帳號刊登了一幅嘲諷美國的漫畫，顯示披上美國國旗的死神在敲「香港」的門，惟死神手持的鐮刀上疑似印有象徵猶太教的大衛星及以色列國旗，惹出反猶爭議。 中國駐法大使館周一（25日）發聲明澄清，有人假冒其Twitter帳號發布圖片，並稱這種行為「損害中國使館名譽」，對此嚴厲譴責。

外界認為這幅漫畫暗示美國和以色列聯手在香港搗亂。（網上圖片）

法國國際廣播電台（RFI）周一報道，中國駐法國大使館的官方Twitter日前貼出一幅漫畫，以一位象徵死神的骷髏，穿著美國國旗顏色的外套，站在最後一個緊緊關閉的大門口，門牌上寫著「香港」。前面幾個大門上依次標明：伊拉克、敘利亞，烏克蘭，委內瑞拉，門外流出了紅色的鮮血。貼文標題是「Qui est le prochain ? （誰是下一個）」

其中最受爭議的一點是在死神手持的鐮刀上，印有象徵猶太教的大衛星，疑似以色列國旗。外界認為這幅漫畫暗示美國和以色列聯手在香港搗亂，但同時惹出反猶嫌疑。報道引用巴黎政治學院教授Antoine Bondaz的批評意見稱是「令人噁心的反猶行徑」。

另有網民指出，這張漫畫是由另一張漫畫衍生出來，原漫畫中的死神背著中國國旗，手持鐮刀從幾個大門依次經過，門牌分別寫上：內蒙古、新疆、西藏、香港、台灣。鐮刀上有同樣的標誌。

Éclaircissement: Quelqu'un a falsifié le compte officiel de Twitter de l'Ambassade de Chine en publiant un dessin intitulé "Qui est le prochain?". L'Ambassade tient à le condamner et s'attache toujours au principe de véracité, d'objectivité et de rationalité des informations. — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) May 25, 2020

中國駐法國大使館的聲明指出，有人冒用其官方Twitter帳號發布爭議漫畫。（中國駐法國大使館）

中國駐法國大使館隨後發聲明稱，「有人冒用我館官方推特帳號發布標題為『Qui est le prochain？』的圖片，特此鄭重聲明：有關圖片違反法國法律，我們對這種損害中國使館名譽的行為予以嚴厲譴責。我館的職責是全面、真實、客觀介紹中國，促進中法兩國人民友誼和兩國友好合作。我館是假消息的受害者，希望大家不要傳謠、信謠。」

RFI的報道則指，有網民發現駐法使館為這張漫畫圖點讚。而在駐法使館的聲明發布後2小時，Bondaz發現駐法使館撤銷了點讚，他認為中國大使館的做法「既不專業，且不正直」。

有網民指駐法使館為這張漫畫圖點讚，隨後撤銷。（網上圖片）

駐法使館隨後再次指，「有關圖片從未在我館帳號上存在過，是有人將我館帳號標識剪貼到有關圖片上另行發布，何來我館撤銷推文（tweet）一說？」駐法使館又批評RFI，指其「刻意歪曲的做法令人不齒」。

（綜合報道）