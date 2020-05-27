【歷時九小時】中國登山隊成功登頂珠穆朗瑪峰　將進行測量工作

中國的珠穆朗瑪峰高程測量登山隊一行8名隊員，在5月27日凌晨2時10分左右，從海拔8300米的突擊營地出發，歷經9小時的艱辛旅程後，終在11時整抵達峰頂。據了解，登山隊將會在峰頂豎立覘標，安裝GNSS天線，以便進行各項峰頂測量工作。

登山隊在11時整抵達珠穆朗瑪峰峰頂。（新華社）

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綜合官方傳媒消息，登山隊最先是在5月24日14時15分，從海拔6500米的前進營地出發前往海拔7028米的北坳營地，並於翌日陸續抵達7790米的二號營地。登出隊在5月26日11時公布負責攻頂的8名隊員，分別是次落、袁復棟、李富慶、普布頓珠、次仁多吉、次仁平措、次仁羅布、洛桑頓珠，然後就出發前往突擊營地。

在海拔5200米的珠峰大本營，工作人員開香檳慶祝登山隊成功登頂。（新華社）

至5月27日淩晨2時許，登山隊從突擊營地出發，於淩晨4時45分抵達海拔8500米的第一臺階。至清晨7時許，登山隊跨過海拔8700米的第二台階，其後又於9時55分許，跨過海拔8800米的第三台階，繼續向峰頂前進。據悉，登山隊原本計劃是可在6個小時內登頂，但因為積雪等原因，凌晨出發後一直持續到早上11時始成功登頂。

（綜合報道）