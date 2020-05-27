【兩會2020】全國政協會議閉幕　李斌接替夏寶龍出任政協秘書長

2019年3月15日，出席第十五屆世界夏季特奧會開幕式的全國政協副主席李斌。（新華社）

北京时间5月27日，中国全国政协十三届三次会议闭幕会举行，会议决定李斌出任政协第十三届全国委员会秘书长。

此前，中国政协秘书长由政协副主席夏宝龙兼任。5月19日，中国政协十三届常委会第十次会议表决通过，同意夏宝龙不再兼任政协第十三届全国委员会秘书长职务。

在今年2月，夏宝龙已兼任中国国务院港澳事务办公室主任、党组书记。

资料显示，李斌，女，1954年10月生，辽宁抚顺人，1974年7月参加工作，吉林大学经济管理学院政治经济学专业毕业，在职研究生学历，经济学博士学位，研究员。

李斌曾长期任职于吉林省，2001年任吉林省副省长，2007年任吉林省委常委、副省长。同年，她进京履新，任原中国国家人口和计划生育委员会党组书记、副主任，2008年任主任。

2011年，李斌“空降”安徽，任代省长，次年任省长。2013年，她再次进京履新，任中国国家卫生和计划生育委员会主任、党组书记。2018年3月，在中国两会换届中，当选为十三届中国全国政协副主席。

此前就曾有消息称，今年中国两会除了《政府工作报告》中有关今年经济增速目标的提法引人注目外，中国人大和中国政协都可能有个别的人事异动，而这些异动都与香港有关。

由于此前兼任秘书长的中国政协副主席夏宝龙，已于2月兼任了港澳办主任，而他原来兼任的中国政协机关党组书记一职，已由李斌接任。因此，夏宝龙会在今年的中国政协大会上，将政协秘书长一职，移交给李斌。

然而，卸任秘书长之后，夏宝龙仍然会保留中国政协副主席一职，以使他维持中国领导人的政治地位，但他的主要精力将放在港澳办。