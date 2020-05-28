【兩會2020】11次問答「交鋒」　李克強記者會聚焦經濟及就業問題

國務院總理李克強周五（28日）於人大會議閉幕式後照例舉行記者會。在當天近兩個小時11次問答「交鋒」中，李克強不僅澄清了中國刺激經濟恢復政策力度不足的質疑，也對早前政府工作報吿中的台灣表述變化所觸發的外界聯想做出了「補正」。

因應新冠肺炎疫情，李克強的記者會以網絡視像形式舉行。（新華社）

「沒有足夠的水，魚是活不了的」

當天，路透社記者一如2019年獲得第一個提問機會，他質疑中國經濟不設GDP增長目標，而面對新冠肺炎疫情衝擊，現有財政措施（2020年政府工作報吿數據）卻僅相當於2019年全國GDP總量4%，會否有足夠工具應對。

李克強首先回應為什麼沒有設定GDP增長目標：其一，最近不少主要國際組織都預測，今年全球經濟的增長是負3%，甚至更多，「中國經濟已經深度融入世界經濟，不可能置身之外」；其二，「六保」與GDP增長直接相關，「如果統算一下，實現了『六保』的任務，特別是前『三保』，我們就會實現今年中國經濟正增長，而且要力爭有一定的幅度，推動中國經濟穩定前行。」

接着，對於中國為什麼拋出更有力的政策措施恢復經濟，李克強拋出三點，其一，前期已經拋出一系列措施，尚未落地，「我們既要把握力度，還要把握時機」。

其二，改變大水漫灌，思維，「過去我們說過，不搞大水漫灌，現在還是這樣，但是特殊時期要有特殊的政策，我們叫做放水養魚。沒有足夠的水，魚是活不了的。但是如果氾濫了，就會形成泡沫，就會有人從中套利，魚也養不成，還會有人渾水摸魚」。

其三，中國的措施已經足夠有力，他披露中國政府籌措了「兩大塊」資金：一塊是新增赤字和發行抗疫特別國債共兩萬億元，另一塊是，社保費減免、失業保險結存、國有商業銀行讓利、自然壟斷性企業降價等，是前者的兩倍，而兩大塊加起來則佔全國40多萬億居民收入的比例達到兩位數。李克強解釋說，用之於民的錢可以創造新的財富，「但也要避免起重腳，揚起塵土迷了後人的路」。

李克強在記者會上回答中外記者提問。（新華社）

「沒有就業那就只是9億張吃飯的口」

正如上文所說，新冠肺炎疫情的最嚴重後果可能是製造更大的就業危機，事實上在5月22日李克強所做的政府工作報吿中，李克強已經明確下調了城鎮新增就業目標，調高了調查失業率。

對於如何遏制可能出現的「失業潮」，李克強披露，「4月份城鎮調查失業率已經是6%了，所以我們這樣做也是實事求是」。「就業是最大的民生，對於一個家庭來說這是天大的事情」，他解釋為什麼把最多的錢投入保就業，「中國有9億勞動力，沒有就業那就只是9億張吃飯的口，有了就業就是9億雙可以創造巨大財富的手」。

李克強並承諾政策不會空轉，「要採取一個特殊的轉移支付機制，這些錢要全部落到企業特別是中小微企業，落到社保、低保、失業、養老和特困人員身上，要建立實名制，這些都是有賬可查的，決不允許做假賬，也決不允許偷樑換柱。我們會瞪大眼睛查。」

全國人大以以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（路透社）

「九二共識」要堅持 「一國兩制」也沒放棄

在5月22日政府工作報吿，李克強對兩岸關係的表述引起了不少爭議。彼時，李克強只是表示「反對台獨，促進統一」，增進兩岸交流，唯獨沒有提及此前歷次政府工作報吿出現的「堅持九二共識」「推進國家和平統一」等措辭。這一舉動被認為是在向台灣發出強烈信號，因為「和統」的另一面是「武統」，大陸媒體也再三澄清，解釋這並非意味着對台政策發生變化。

也許是「補救」政府工作報吿措辭，李克強借台媒《中國時報》提問重申說，一個中國原則、「九二共識」都要堅持，同時要堅決反對「台獨」；而且，「台灣問題是中國的內政，我們從來都反對外來干涉」。

對於當下外界關注的香港版國安法獲得高票通過（僅1票反對、6票棄權），是否意味着中國放棄了「一國兩制」，李克強同樣給出斷然否定的回答。他說，全國人大剛通過的有關維護國家安全的決定，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。

他說，「一國兩制」是國家的基本國策，中央政府始終強調要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持特區政府和行政長官依法施政，這是一貫的。

李克強在記者會上談及中美關係時指出，兩國若脫鉤對誰都沒有好處，也會傷害世界。圖為美國總統特朗普。（資料圖片）

中國經濟能抵禦「新冷戰」和中美脱鈎威脅嗎？

的確受新冠肺炎疫情和中美貿易戰、經濟轉型影響，中國經濟的確陷入了多年少有的困難，甚至2020年一季度經濟增速跌至負6.8%。在此背景下，特朗普（Donald Trump）政府似乎在當下時間節點，發起了又一輪更猛烈的對華圍剿，這甚至包括在政治上就港版國安法、新疆人權問題和對台軍售問題等全面施壓和遏制中國。

中國能抵禦現實的衝擊，並擺脱美國發起的「新冷戰」嗎？在當天的記者會上，李克強試圖以最温和的語調吿訴現場的美國記者，「我們從來都主張摒棄冷戰思維」，而所謂脱鈎，「可以說兩個主要經濟體脱鈎，對誰都沒有好處，也會傷害世界」。

最後，李克強沒有回應中國能否抗禦美國的威脅這一假設性（或者說現實性）問題，而是呼籲管控矛盾分歧，「要相互尊重，平等互利，尊重對方的核心利益和重大關切，尋求合作共贏」，但這顯然無法契合美國的當下口味。