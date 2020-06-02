運-20最新改進型曝光：或具備空中加油裝置　助殲-20等擴展航程

中國空軍裝備研發再獲進展。6月1日，一架經過改裝的中國國產運-20重型運輸機試飛照在網絡流傳，從改裝之初判斷，這是一架運-20加油機。

中國網友發佈的照片顯示，這架運-20機翼兩側下出現加油吊艙，在加油時能放出加油軟管；尾部艙門也疑似出現改動，但因距離太遠而無法辨認，有聲音指可能是硬式空中加油裝置。

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運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7,800公里。

運-20最大載重量僅次於俄羅斯的安-124重型軍用運輸機（150噸），美國C-5M重型軍事運輸機（129噸）、C-17重型軍用運輸機（77噸），是中國空軍主力運輸機，目前已至少服役10多架。

因此，一旦運-20加油機服役，其攜帶大量的油料，能夠為殲-20隱身戰機、殲-16重型多用途戰機、轟-6N戰略轟炸機等軍機大幅擴展航程，提高滯空時間，同樣也給運-20、運-9等運輸機增加遠程投送距離。

殲-20作戰半徑多被認為大於2,000公里（攜帶副油箱），而運-20加油機一旦服役配合使用，殲-20的作戰半徑將會增加。當下中國空軍已在安徽蕪湖基地部署至少8架殲-20，若此，殲-20的制空範圍可以覆蓋整個西太平洋上空。

目前，中國空軍僅有老舊的轟油-6空中加油機和數量不多的進口伊爾-78空中加油機，給戰略空軍的建設帶來不小的掣肘。而C919大飛機因使用西方技術被禁止軍用，因此中國只能在運-20進行改進。

相比中國屈指可數的加油機，美國空軍擁有472架空中加油機（2018年數據），現役部隊裝備215架，型號包括HC/MC-130系列、KC-10A和KC-135系列。除加油機外，有消息指，運-20也將會有用於電磁戰的預警型號和電子戰型號。